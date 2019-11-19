Huawei MatePad Pro Geekbenchte Görüntülendi!

Huawei'nin amiral gemisi tableti olan Huawei MatePad Pro'nun işlemcisi son derece güçlü gibi görünüyor...

Huawei, MediaPad Pro adlı tabletini Çin’de 25 Kasım’da piyasaya süreceğini onayladı. Bir M-Pen kalemi ile donatılmış amiral gemisi cihaz olacak. MatePad Pro, Geekbench kıyaslama platformunda MRX-AL09 model numarası ile birlikte ortaya çıktı.

Yine aynı model numarasına sahip cihaz, Bluetooth SIG sitesinin veri tabanında da göründü. Her iki liste de MatePad Pro’nun bazı önemli ayrıntılarını açıkladı. Huawei MatePad Pro’nun Geekbench listesi Android 10 işletim sistemi ile geleceğini ortaya koyuyor.

Cihazın yonga seti 6GB RAM ile eşleştirilmiştir. Cihazın işlemcisinin taban frekansının 1.86 GHz olan bir HiSilicon sekiz çekirdekli olduğu netleşti. Ayrıca Huawei Mate 30 Pro 4G sürümü akıllı telefonuna güç sağlayan Kirin 990 yonga setinin temel frekansıyla tam olarak eşleşiyor.

Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde Huawei MatePad Pro, sırasıyla 3808 ve 11382 puan kazandı. Bluetooth SIG listesi, Huawei MatePad Pro’nun Bluetooth 5.0 özellikli modelini MRX-AL09, MRX-W09, MRX-L00 ve MRX-AN09 model numaralarına sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Tabletin 3C sertifikaları, MatePad Pro’nun Çin’de Wi-Fi ve LTE sürümlerinde mevcut olacağını ortaya koydu. MRX-W09 ve MRX-AL09, MatePad Pro’nun Wi-Fi ve LTE sürümleri olabilir. Tabi ki bunlar teknik detaylar. Her geçen gün cihaz, hakkında daha fazla bilginin gün yüzüne çıkması muhtemel.