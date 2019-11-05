Huawei MatePad Pro için Yeni İddialar Var

Akıllı telefonlarında Android işletim sistemini kullanıp kullanmayacağı tartışmaları devam eden Huawei, sadece akıllı telefonlarıyla ilerlemeyecek. Markanın bunun yanında tablet sınıflarını da güncelleyeceği ortaya çıktı. Daha önce ekranda kamera tasarımıyla beraber geleceği söylenen yeni tablet modeli Huawei MatePad Pro için detaylar da belli olmaya başladı.

Son olarak tabletin görselleri yayınlandı ve beklenen serinin tasarımı da netlik kazanmış oldu. Yayınlanan görsellere baktığımız zaman, iddialı bir tasarımın sunulduğunu görüyoruz. Özellikle çerçeve kısmında iPad Pro modelini andıran bir tasarım çizgisi sunulacak.

Huawei MatePad Pro Tasarım Detayları

Yeni görsellere baktığımız zaman serinin, ön kısmında çok ince bir çerçeve yapısının sunulduğu görülüyor. Köşeye konumlandırılmış olan tek bir ön kameranın kullanıldığı modelin, bunun dışında ekranda herhangi bir detay sunmadığını göreceğiz. Böyle değerlendirdiğimiz zaman söz konusu tablet modelinin iPad Pro serisine çok yakın bir tasarımla geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Tabletin arka kısmında sunduğu sistemler değerlendirildiği zaman ise, çift arka kamera kullanılacağını görüyoruz. Açıkçası bu kısımda da iPhone X akıllı telefonlarında yer alan kamera tasarımının öne çıkacağını söylemek yanlış olmaz. Üst üste çift kamera kullanılacak ve kameraların orta kısmında bir flaş ışığına yer verilecek.

Tasarım bir yana Huawei MatePad Pro modelinin akıllı kalemlerinin de çok konuşulması bekleniyor. Yine Apple Pencil modelinden esinlenerek hazırlanıldığı düşünülen akıllı kalemlerim M-Pen olarak isimlendirilmesi söz konusu olacak.

Kalemleri teknik yeteneği konusunda nasıl bir seriye yer verileceği ise net değil. Yani Apple Pencil kadar iddialı bir model görüp görmeyeceğimizi bilemiyoruz. İçerisinde Kirin 990 işlemcilerini barındırması, 6 GB RAM miktarının sunulması gibi ayrıcalıkların yer alacağı tabletin, üst segment ürünler arasında bir model olacağını da ekleyelim.

Muhtemelen Samsung ve Apple’ın amiral gemisi tablet modellerine cevap olacak bir seri göreceğiz. Tanıtım tarihi şu an için net değil ancak Huawei MatePad Pro modelinin yıl bitmeden sunulması bekleniyor. Bu modelin içerisinde Android işletim sisteminin olup olmayacağı ise kesin değil. Markanın bu seride kendi işletim sistemini kullanması söz konusu olabilir.