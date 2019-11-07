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Huawei MatePad Pro Özellikleri Netlik Kazanmaya Başladı!

Huawei'den delikli ekran tasarımına sahip ilk tabletin Huawei MatePad Pro olması bekleniyor...

Muhammed Arslan

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Huawei MatePad Pro Özellikleri Netlik Kazanmaya Başladı!

Huawei‘nin yakında MatePad Pro adlı amiral gemisi tabletini piyasaya sürmesi bekleniyor. Önceki raporlar MediaPad M7 olabileceğini iddia etmişti. Tabletin görüntülerini taşıyan son raporlar, tasarım ve renk çeşitlerini ortaya çıkardı.

Kısa bir süre önce 3C sertifikası alan tabletin bazı özellikleri de ortaya çıkmış oldu. Cihazın, 40W’a kadar hızlı şarj için destek ile donatılacağını ortaya koyuyor. Aşağıda gösterilen ekran görüntüsü, MRX-W09 ve MRX-W19 model numaralarının yaklaşmakta olan MatePad Pro’nun model numaraları olduğunu ortaya koyuyor.

Model numarasındaki ‘MRX’ metni, tabletin ‘Marx’ kodunu belirtiyor. İki model numarası, MatePad Pro’nun LTE ve Wi-Fi sürümlerine ait olabilir. 3C listesi, yeni tanıtılan Mate 30 ve Mate 30 Pro gibi 40W Huawei SuperCharge hızlı şarjı destekleyebilen cihazın HW-100400C00 şarj cihazıyla birlikte gönderilebileceğini gösteriyor.

Huawei MatePad Pro Özellikleri Netlik Kazanmaya Başladı!

MatePad Pro’yu çevreleyen söylentiler, 1440 x 2560 piksel QuadHD çözünürlüğü destekleyeceğini ortaya koydu. Bir delikli ekran tasarımı ile gelen ilk tablet cihaz olacak. Ekranın etrafındaki ince çerçevelerle, ekran/gövde oranının çok yüksek olması bekleniyor.

Kirin 990 yonga seti cihaza güç veriyor olabilir. 8 GB RAM’e kadar destek taşıyabilir. Cihazın dahili belleği 256 GB olması bekleniyor. MatePad Pro, bir ekran içi parmak izi tarayıcı ile donatılmış olabilir. Tabletin arka tarafında çift kameralı kurulum bulunuyor.

MatePad Pro’nun piyasaya çıkış tarihi ve fiyatlandırması şu anda mevcut değil. Huawei’nin Aralık ayında Huawei Nova 6 serisini tanıtması bekleniyor bekleniyor. MatePad Pro’nun Nova 6 serisi ile birlikte resmileştirilmesi olasılığı var.

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Huawei MatePad Pro Özellikleri Netlik Kazanmaya Başladı!

Huawei'nin yakında MatePad Pro adlı amiral gemisi tabletini piyasaya sürmesi bekleniyor. Önceki raporlar MediaPad M7 olabileceğini iddia etmişti. Tabletin görüntülerini taşıyan son...
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