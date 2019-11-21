Huawei MatePad Pro Resmi Tanıtım Videosu Ortaya Çıktı

Huawei, 25 Kasım’da MatePad Pro‘yu Şangay kentinde düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtacak. Amiral gemisi tablet hakkında uzun süredir çeşitli sızıntılar ortaya çıkıyor. Bugün ise sızıntılarda ortaya çıkan tabletin bazı özelliklerini doğrulayan kısa bir tanıtım videosu, şirket tarafından yayınladı.

Video, MatePad Pro’nun arka panelinde sağ üst köşeye yerleştirilmiş çift kamera kurulumunu doğruluyor. Bununla birlikte sırtının tasarımı, manyetik bir klavyenin takılı olması muhtemel olan bir kılıfla kaplandığından gizlenmiştir.

Tanıtım videosunun doğruladığı bir diğer özellik ise selfie kamerasının varlığı. Çünkü ekranda bir delik içerisinde selfie kamerası yer alıyor. Aynı şekilde çoklu görev özelliğini de gösteriyor.

Son olarak Huawei, M-Pen kalemi için desteği onaylıyor. MatePad Pro’nun ayrıntılı bir teknik özelliği şu anda mevcut değil. Ancak 40W hızlı şarj desteği ile geleceğini biliyoruz.

Tablet ayrıca Geekbench’de ortaya çıktı. Kirin 990 yonga seti ile eşlenen 6GB RAM cihazda mevcut. Üstelik kutudan Android 10 ile birlikte çıkacak. MatePad Pro hakkında daha fazla bilgiyi öğrenmek için tanıtım etkinliğini beklememiz gerekecek.