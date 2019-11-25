Huawei MatePad Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Çin’de gerçekleşen tanıtım etkinliğinde Huawei, MatePad Pro adlı yeni amiral gemisi tabletini duyurdu. Şimdiye kadar piyasaya sürülen en güçlü Android tablet olarak bir ün kazandı. Amiral gemisi tablet, Kirin 990 tarafından destekleniyor ve delikli bir ekranla geliyor.

Tasarıman ek olarak ayrıca, kablosuz hızlı şarj desteği ile birlikte gelen büyük bir bataryaya sahiptir. MatePad Pro, 159x246x7.2 mm boyutunda ve 460gram ağırlığında. Köşeleri yuvarlatılmış 10,8 inç bir ekranla donatılmıştır.

Selfie kamerası için değiliği bulunan ekran, IPS LCD‘dir ve 2560×1600 piksel QuadHD+ çözünürlük sağlıyor. Üstelik DCI-P3 renk gamını destekler. Ekranın etrafında yer alan çerçeveler 4,9mm olduğu için MatePad Pro, %90 ekran/gövde oranını vaat ediyor.

7nm Kirin 990 yonga seti MatePad Pro’yu 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla destekliyor. Deposunu genişletmek için bir de nano sd kart yuvası var.

Tablet, 40W hızlı şarjı destekleyen büyük bir 7.250mAh batarya ile donatılmıştır. Desteğin yüksek olmasına karşın, 20W hızlı şarj cihazıyla birlikte gönderilecek. MatePad Pro’da 15W kablosuz şarj ve 7.5W ters kablosuz şarj için de destek var.

EMUI 10 tabanlı Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkacak. MatePad Pro’da, kullanıcıların telefonun arayüzünü tablette göstermek için çok ekranlı bir ortak çalışma özelliği vardır. Bu özellik dosyaları cihazlar arasında rahatça aktarmak için kullanılabilir.

MatePad Pro’daki çoğaltılmış ekran, aynı zamanda telefon çağrılarına cevap vermek ve mesaj gönderip-almak için de kullanılabilecek. İsteğe bağlı klavyeyi bağlayarak, tabletin arayüzü kullanıcılara masaüstü bilgisayar deneyimi sunmak için bilgisayar moduna geçecektir.

Donanım ve Kamera

MatePad Pro’nun arka panelinde f/1.8 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksel bir ana kamera bulunuyor. Faz algılama otofokusu ve LED flaş gibi özelliklerle birlikte gelir.

Ön tarafta f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel kamera bulunuyor. Cihaz, 4096 seviyeli basınç duyarlılığı olan M-Pencil kalemi için destekle geliyor. Ekran kalemi, basitçe cihaza takılarak kablosuz olarak şarj edilebilir.

Histen 6.0 ses desteğiyle, MatePad Pro’nun dört hoparlörü 3D ses deneyimi sunacak. MatePad Pro’nun diğer özellikleri Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS (yalnızca LTE sürümünde) ve USB-C’dir. Son olarak, MatePad Pro’da parmak izi tarayıcı yok ve ayrıca 3.5mm ses girişi de bulunmuyor.

Huawei MatePad Pro Fiyatı ve Renk Seçenekleri

MatePad Pro Wi-Fi Sürümü

6 GB RAM + 128 GB depolama – 469 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama – 484 dolar

MatePad Pro LTE Sürümü

6 GB RAM + 128 GB depolama – 540 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama – 569 dolar

Renk Seçenekleri: Danxia Orange, Castle Peak, Fritillaria White ve Night Ash

