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Huawei MateStation B515 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei, yeni bir masaüstü bilgisayar tanıttı. İşte detaylar.

Ayşen Sıla

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Huawei MateStation B515

Huawei, MateStation B515 olarak adlandırılan en yeni masaüstü bilgisayarını piyasaya sürdü. Bilgisayar, AMD Ryzen 4000 serisi işlemciye sahip ve şirketin web sitesindeki resmi listede görüldüğü gibi, esas olarak tüketici pazarı yerine hükümete ve diğer işletmelere yönelik.

Şirketin resmi listesine göre, yeni masaüstü yalnızca hükümet ve kurumsal düzeydeki şirketleri hedefliyor. Diğer bir deyişle, profesyonel iş yükleri düşünülerek oluşturulmuş.

Bu nedenle, tasarımı ve gövdesi de benzer şekilde tasarlanmış monitör, klavye ve fare ile ölçülü ve basit. Teknik özelliklerine bakıldığında bilgisayar, AMD Ryzen 5 4600G veya Ryzen 7 4700G işlemciye sahip. Bu işlemci de Radeon Vega grafikleriyle destekleniyor.

Huawei MateStation B515

Bilgisayar, 3200MHz’de saat hızına sahip 8GB veya 16GB DDR4 RAM sunuyor. Depolama için, farklı konfigürasyonlar, kullanıcıların 1 TB HDD ile birlikte bir depolama alanına sahip olmasını sağlıyor. Bilgisayarın güç kaynağı 300W olarak belirtiliyor. Ayrıca dahili Wi-Fi ve Bluetooth 5.0’ı destekliyor. Huawei MateStation B515, Windows 10 Home ile çalıştırılıyor.

Huawei masaüstü bilgisayarı, NVIDIA GeForce GTX 1650 grafik kartı ile destekleniyor. Yalnızca 16GB RAM modeli parmak izi taramayı destekleyen akıllı klavyeye sahipken, temel 8GB RAM modeli yalnızca normal bir klavyeye sahip olacak. 1,370 dolar fiyat etiketine sahip olan bilgisayar, beş farklı modelle raflarda yerini alacak.

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KaynakDroid News
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