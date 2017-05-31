Huawei MediaPad M3 Lite 10’u piyasaya sürdü

Huawei, MediaPad tablet portföylerini genişletmeye devam ediyor. En yeni ürünü, çekici ve ince 7.1 mm profiline sahip orta sınıf MediaPad M3 Lite 10‘dur. Cihaz ayrıca daha iyi ses deneyimi için dört Harman/Kardon hoparlöre de sahiptir.

MediaPad M3 Lite 10 özellikleri

10.1″ IPS ekranı 1920 x 1200 çözünürlüğe sahiptir. M3 Lite, 8 çekirdek CPU’lu bir Snapdragon 435 yonga setinde ve Android Nougat’da Huawei’nin EMUI 5.1 arayüzü ile çalışır. Cihaz 3 farklı RAM ve depolama seçeneğine sahiptir: 3 GB + 16 GB, 3 GB + 32 GB ve 4 GB + 64 GB.

MediaPad M3 10 Lite iki adet 8 MP kameraya sahiptir – biri önde, diğeri arkada. 6,600 mAh‘lik bir pille çalışır ve ayrıca Ev düğmesinde uygulanan bir parmak izi tarayıcıya sahiptir. Tüm sürümler, LTE Cat4 kullanılabilirliği ve Wi-Fi 11ac desteği ile birlikte verilir.

MediaPad M3 Lite 10, daha modern bir USB-C yerine microUSB 2.0 ile birlikte geliyor. Cihaz altın, Uzay Gri veya Beyaz renkte satılıyor ancak Huawei’den fiyat ve çıkış tarihi hakkında henüz bilgi paylaşılmadı