Akıllı telefon yarışında kıyasıya bir rekabet söz konusu. Yeni akıllı telefon modellerinde devam eden yarışın, yavaş yavaş benzer alanlarda da etkisini göstermeye başladığı görülüyor. Akıllı saatler, akıllı bileklikler derken bu alanda yarış tabletlerle devam ediyor. Apple, Samsung derken bu alanda yeni oyunculardan birisi de Huawei. Geçtiğimiz aylarda yeni tablet modellerini tanıtan marka, şimdilerde ise yeni serisine bir model daha ekledi. Huawei MediaPad M5 Lite adıyla tanıtılan ve biraz daha uygun fiyatlı bir seri olan Huawei MediaPad M5 Lite tablet modelleriyle beraber Çinli teknoloji devi de yarışta iddiasını göstermiş oldu. Huawei MediaPad M5 Lite tabletlerinin özelliklerine geçelim.

Huawei MediaPad M5 Lite Tasarım ve Özellikleri

Yeni tablet modelinin tasarımında çok önemli bir değişiklik yok. Yine çerçeveli tasarımla gelen Huawei MediaPad M5 Lite tablet, geniş çerçeve alanlarına yer veriyor. Çerçevenin bulunduğu bölümde bir de menü tuşu bulunuyor. Parmak izi sensörü için ayrılan bu alanın dışında ön kısımda bir detay dikkat çekmiyor.

Arka kapak bölümüne geçtiğimiz zaman ise yine tek kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Tek arka kamera kullanılan tablet, kamera kısmını biraz daha öne çıkaracak tasarımsal oynamalar yapmış. Daha dışa doğru çıkık bir kamera kullanan ve detayları ile dikkat çeken kamera çizgileri dışında bir detay söz konusu değil.

Teknik özellikler kısmına geçelim. Orta seviye bir tablet olarak ele alabileceğimiz Huawei MediaPad M5 Lite, 10.1 inç ekran boyutuna sahip. 16:10 ekran formatında olan tablet modelinin çözünürlük kısmında ise 1920 X 1200 piksel değeri sunduğunu ekleyelim.

Aynı sınıftaki diğer tablet modellerinde olduğu gibi 10.1 inç sunan model, işlemci kısmında da gücünü Kirin serisinden alıyor. Tablet ilk gündeme geldiği zaman işlemcilerin Snapdragon olacağı konusunda iddialar gündeme gelmişti ancak tanıtım sonrasında Kirin 659 işlemcilerinin kullanıldığı kesinleşti. 16 nm üretim süreciyle üretilen işlemciler, 2.36 GHz hızında çalışıyor.

8 çekirdekli işlemcileri destekleyen bellek miktarı ise 4 GB ve 3 GB olarak açıklandı. 4 GB RAM bellek kullanan model 64 GB depolama alanı sunuyor. Diğer modelde 32 GB depolama alanıyla dikkat çekiyor. Tüm bu özelliklerine ek olarak M-Pen Lite akıllı kalemlerine de sahip olan seri, için henüz kesin fiyat açıklaması yapılmadı. Ancak beklenti uygun fiyatlı bir tablet olması.