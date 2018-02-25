MWC 2018 etkinliklerinde yeni akıllı telefonların dışında yeni tablet ve laptop modelleri de ortaya çıkacak. Bu noktada önemli adımlar atılması bekleniyor. En az akıllı telefonlar kadar çok konuşulacak serilerin beklentisi var. Hatta şimdiden bu serilerden bazılarının ortaya çıktığını da görmekteyiz. İlk adımı atan markalardan birisi de Huawei oldu. Marka, Huawei MediaPad serilerinin tanıtımını gerçekleştirdi. 3 farklı versiyon olarak gelen modellerin tanıtımından sonra özellikleri ve çizelgeleri de paylaşıldı. Huawei MediaPad M5 ve MediaPad M5 10 Pro modellerinin başı çektiği tanıtımın detaylarına geçelim.

Huawei MediaPad M5 Özellikleri ve Tasarımı

Öncelikle ana modelden başlayarak detaylardan söz edeceğiz. Ana model olan Huawei MediaPad M5 ekran kısmında 8.4 inç boyutuyla geliyor. Serinin en küçük ekranlı modeli olan M5 modelinin, 2.5 derece kıvrımlı ekran teknolojisi kullandığını görüyoruz.

Çerçevesiz bir tasarım sunulmamış olsa da bu ekran teknolojisi sayesinde daha iyi bir görüntü ve geniş bir ekran yüzeyi elde edilmiş durumda. Ekranların çözünürlük değerlerinin de 2560 X 1600p olduğunu ekleyelim. Ayrıca görüntülerde kaliteyi artırmak için markanın kendi teknolojisi olan ClariVU 5.0 teknolojisini kullandığını da görüyoruz.

Tablet modellerinin teknik özellikler kısmında dikkat çeken bir diğer detay ise işlemci modelleri. Kirin 960 işlemcilerini kullanan tablet modellerinin, 2.4 GHz hız değerine kadar çıkabildiğini göreceğiz. 1.8 GHz Cortex A53 çekirdek kümesi ve 2.4 GHz hızında Cortex A73 çekirdek kümesini kullanacak olan tablet modellerinin, eski amiral gemisi olduğunu da hatırlatalım.

İşlemcilerin yanında gelen RAM bellek miktarı ise 4 GB olarak açıklandı. RAM teknolojisi açıklanmış değil ancak 32 ve 256 GB arasında değişiklik gösteren yeni depolama teknolojilerinin kullanılacağı açıklandı. 13 MP değerinde arka kamera, 8 MP değerinde ön kamera kullanan Huawei MediaPad M5 modeli, Android Oreo işletim sistemine de sahip. 5400 mAh değerinde de bataryalar sunuluyor.

MediaPad M5 10.8 ve MediaPad M5 10 Pro

Diğer iki modelde de tasarım farkları olmadığını belirterek başlayalım. Sadece daha geniş bir tablet modeli sunulduğunu söylemek gerekiyor. Bu iki modelde 4 hoparlör kullanılması gibi bir artı var. 4 hoparlöre sahip olan modellerin, ses gücüde oldukça başarılı. Bunun dışında yeni tablet modelinin 7500 mAh değerinde bataryaları olduğunu ve batarya kapasitesinin de net bir şekilde yükseldiğini görüyoruz.

Ayrıca Pro modelinin Huawei M-Pen akıllı kalemlerine sahip olarak geldiğini de ekleyelim. Yine pogo pinleri olarak bilinen ve cihazların kolay eşleştirilmesini sağlayan pinlerde bulunuyor. Bunun dışında teknoloji kısmında işlemci ve RAM bellek miktarlarının aynı olduğu görülüyor. Fiyat açıklaması konusunda ise henüz yeterli açıklama yapılmış değil. Bunun için bir süre daha beklemek gerekecek.