Huawei MediaPad M5 Youth Edition ve Enjoy Tablet Özellikleri

Bugün Çin Wuhan Araştırma Enstitüsü’nde Huawei MediaPad M5 Youth Edition ve Enjoy Tablet adlı iki yeni tabletin duyurusu yapıldı.

Huawei MediaPad M5 Youth Edition Özellikleri ve Fiyatlandırması

MediaPad M5 Youth Edition 1920×1200 piksel Full HD çözünürlüklü 10,1 inç IPS LCD ekrana sahiptir. Harmon Kardon tarafından ayarlanan dörtlü hoparlörler ile donatılmıştır ve Huawei Histen ses teknolojisi tarafından desteklenmektedir.

Tablet 18W hızlı şarj desteği içeren büyük 7,500mAh batarya içerir. Tabletin şarj süresi 2.9 saattir. Kirin 659 yonga seti ve 4GB RAM ile desteklenmektedir. Dahili 64GB depolama alanı ve ayrıca bir microSD kart yuvası bulunur. Tablet M-Pen Lite olarak adlandırılan kendi stylus versiyonuna sahiptir. 2,048 puanlık bir basınç hassasiyetini desteklediği için gerçek bir kalem benzeri deneyim sunar.

Tablette f/2.0 diyafram açıklığıyla 8MP ön kamera, ve arka tarafında ise otomatik netleme özellikli başka bir f/2.0 diyafram 8MP kamera bulunuyor. EMUI 8.0 destekli Android 8.0 Oreo İşletim Sistemi ile birlikte önceden yüklenmiş olarak geliyor. Listede bulunan bağlantı özellikleri arasında 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS ve USB-C var. MediaPad M5 Youth Edition’ın ana düğmesi bir parmak izi okuyucusu ile donatılmıştır. Tablet 243.4×162.2×7.7 mm boyutlarındadır.

MediaPad M5 Youth Edition’ın sadece Wi-Fi sürümü 275$ olarak fiyatlandırıldı. LTE modeli ise 304$ olarak fiyatlandırılmıştır. Huawei yeni çıkacak tabletler için ön siparişleri almaya başladı. Renk seçenekleri arasında sadece Şampanya Sarısı mevcuttur. 11 Kasım tarihinde ise satışa sunulacak.

Huawei Enjoy Tablet Özellikleri ve Fiyatları

Huawei Enjoy Tablet 1920×1080 piksel Full HD çözünürlüğü olan 10.1 inç ekrana sahiptir. Kirin 659 yonga seti tabletin kapağının altında bulunur. 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanına sahiptir. Tablet EMUI 8.0 tabanlı Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile önceden yüklenmiş olarak gönderilir. Ek depolama için microSD kart yuvası bulunmaktadır. Bu cihazda M-Pen kalemi desteği konusunda bir onay yoktur.

Huawei Enjoy 10W şarjı destekleyen 5,100mAh‘lık daha küçük bir batarya ile donatılmıştır. Tabletin ön tarafında 2MP bir kamera ve arka kısmında 5MP bir kamera bulunmaktadır. Bağlantı için Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, microUSB 2.0, GPS ve 3,5 mm ses jakı gibi özellikler mevcuttur. Ayrıca Huawei Histen ses teknolojisi ile donatılmıştır. Huawei Enjoy Tablet’in boyutları 243x164x7.8 mm’dir.

Huawei Enjoy tabletin 4GB RAM+32GB depolama modelinin fiyatı 187$ iken 4GB RAM+64GB depolama modeli 231$ olarak fiyatlandırılır. Renk seçenekleri arasında Göktaşı Siyahı (Meteorite Black) ve Şampanya Sarısı (Champagne Gold) mevcuttur. 6 Kasım tarihinde satışa sunulacaktır.