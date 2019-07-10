Huawei MediaPad M6 Parelel Görünüme İzin Verecek!

Huawei, Nova 5 ile birlikte MediaPad M6 tabletini piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirket, tablette kullanılabilecek yeni bir özelliği bugün açıkladı. “Dubbed Parallel View” olarak adlandırılan bu özellik, akıllı telefonlarda bulunan ve sadece yatay modda çalışan split ekran özelliklerine oldukça benzer.

Huawei paralel görünüm özelliğinin, birçok ana uygulama tarafından desteklendiğini duyurdu. Uyumlu uygulamalar üç gruba ayrılır. İlk parti, WeChat, QQ, Taobao, Baidu, Bugün Başlıkları, Jingdong, Appbao, Weibo, Thunder, Baidu Mobil Asistanı, Tmall, 360 gibi 17 uygulama yer alıyor.

İkinci parti Alipay, nano-box, ev ödevi yardımı gibi uygulamaları içeriyor. MediaPad M6 satışa çıktığında ilk uygulama grubunun hazır desteklenmesi bekleniyor Üçüncü uygulama grubunun ise genel uygulamaların olduğu iddia ediliyor.

Huawei’nin Paralel Görünüm özelliğinin normal telefonlardaki ekranı bölme özelliğinden farkını merak ediyorsunuzdur. Bölünmüş ekran ve bu Paralel görünüm özelliği arasındaki fark, her iki uygulamanın da, ikincisi çalışıyorsa bir uygulamanın donacağı bölünmüş ekranın aksine aynı anda çalışabilmesidir. Buna ek olarak, bir uygulama aynı anda iki görev arayüzünü donmadan seri biçimde kullanılabilir.