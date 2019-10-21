Huawei MediaPad M7 Çalışır Halde Ortaya Çıktı

Amiral gemisi akıllı telefon modellerinden sonra şimdi ise tablet sınıfında amiral gemisi modellerin savaşı başlıyor. İlk olarak Samsung tarafından sunulan yeni tabletler, Apple’ın iPad Pro modeli derken şimdi ise Huawei MediaPad M7 modeli geliyor.

Amiral gemisi tablet modelleri arasında yer alması beklenen Huawei MediaPad M7 tablet modellerinin özelliklerinin neler olacağı konusunda da belli başlı detaylar ortaya çıkmıştı. Teknik özellikleri ortaya çıkaran raporların ardından şimdi ise tablet serisinin canlı görüntüleri ortaya çıktı.

Huawei MediaPad M7 Tasarımı ile Dikkat Çekecek

Ortaya çıkan canlı görseller, tablet serisinin başarılı bir tasarımla geleceğini gösteriyor. Tabletin hemen köşesinde bir kameranın bulunacağı ve ekrana gömülü olarak gelecek olan bu kameranın dışında herhangi bir çerçeve alanının bulunmadığını görüyoruz.

Hem üst çerçeve alanında hem de alt çerçeve alanında oldukça ince bir alanın kullanıldığını görüyoruz. Bunun dışında tamamen ekranla kaplı bir tablet serisi karşımızda olacak. Canlı görsellerde arka kapak konusunda bir detay ortaya çıkmadığı için kesin olarak arka kapak tasarımını konusunda yorum yapamıyoruz ancak beklenti arka kısımda da üst üste çift kamera kullanılacağı yönünde.

Tüm bu detayların dışında Huawei MediaPad M7 tablet modelinin özelliklerinin neler olacağı konusunda da bilgiler verelim. Raporlara bakacak olursak, Kirin 990 işlemcileri öne çıkacak. Kirin 990 işlemcilerini kullanacak olan tablet, 8 çekirdekli işlemcilerle beraber 2.36 GHz hız sunacak.

Bunun dışında tabletin ekran boyutu kısmında ise 10.1 inçlik bir panel karşımıza çıkacak. Bu panelin de yine güçlendirilmiş bir panel olduğunu göreceğiz. Muhtemelen LCD paneller gelecek ancak Huawei bazı ekran teknolojileri kullanacaktır.

Amiral gemisi tablet sınıflarına dahil olacak olan Huawei MediaPad M7 serisi için şu an ortaya çıkan özellikler bunlar. Tabletin iPad Pro modeliyle yarışabileceği iddia ediliyor. Haliyle tanıtımı merakla bekliyoruz. Muhtemelen tanıtım sonrasında daha fazla bilgi alacağız ancak şu an için ortaya çıkan bilgiler bile, Apple ile Huawei arasındaki yarışın tablet sınıfında da devam edeceğini gösteriyor. Tanıtımdan sonra çok daha fazla bilgi vereceğiz.