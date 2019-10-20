Huawei MediaPad M7 Özellikleri ve Çizimleri Ortaya Çıktı!

ABD’deki yasağa rağmen, Huawei’nin yeni cihazları piyasaya sürmek için hiç durmadı. Kısa bir süre önce Huawei Nova 5Z orta sınıf akıllı telefonunun teknik özellikleri sızdırılmıştı. Buna ek olarak yakın zamanda şirketin üst düzey bir tableti piyasaya süreceği iddiaları söz konusu oldu.

Cihazın, bu yılın başlarında tanıtılan Huawei MediaPad M6‘nın yükseltilmiş sürümü olan MediaPad M7 olduğu iddia ediliyor. Tabletin sızdırılmış teknik çizimi, Huawei MediaPad M7’nin tasarımı, Apple iPad Pro‘dan büyük ölçüde ilham alıyor.

Yaklaşan Huawei tablet, ön panelde dört tarafında ince çerçevelerle çevrili büyük bir ekrana sahip. Tabletin gövdesi oldukça sağlam bir his veren alüminyumdan yapılmış gibi görünüyor. Cihazın arkası, şirket markasını ve yüzeyden hafifçe çıkıntı yapan kapsül şeklinde bir kamera modülünü barındırıyor.

Sızıntı aynı zamanda, çıkarılabilir bir fiziksel klavyeyi ortaya çıkarıyor. Ayrıca bir de kalemi bulunuyor. MediaPad M7’nin tasarımının sahibi iPad Pro’ya her ne kadar benziyorsa, bir o kadar da aksesuarlar da iPad’inkileri çok andırıyor.

MediaPad M7, HiSilicon Kirin 990 yonga seti ve 8 GB RAM veya daha üstü ile donatılabilir. Piyasaya çıkış tarihi henüz açıklanmadığı halde, 21 Ekim’de tanıtılması beklenen Nova 5Z ile birlikte görülebilir.