Huawei MediaPad T3 7.0 satışa çıktı

Huawei MediaPad T3 serisinden cihazlardan biri artık ABD’de mevcut. Söz konusu cihaz MediaPad T3 7.0 ve Walmart’ta satılıyor. Perakende fiyatı 89 $ ‘dan başlıyor.

Ancak, söz etmeye değer olan şu ki, şu anda tableti çevrimiçi sipariş edemiyorsunuzdur. Cihazın Walmart web sitesinde listelenmesi: “Bu öğe yalnızca bir Walmart mağazasında satılmaktadır.”

Şu anda, cihazın çevrimiçi olarak ne zaman ve diğer perakende satıcılar tarafından satılacağı ve ne zaman yayınlanacağı hakkında hiçbir bilgi mevcut değil. Sıralamadaki diğer tabletlerin ülkede ne zaman satışa çıkacağı da bilinmiyor.

Türkiye’de bu tableti görmeyi çok isteriz. Hem güçlü donanım özellikleri ve hem de fiyatı açısından oldukça başarılı bir tablet olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.