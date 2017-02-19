Huawei Mediapad T3 Özellikleri, Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Akıllı telefonları ile öne çıkan markalardan biri olan Huawei, Çin genelinde en çok satan akıllı telefon markası oldu. Sadece Çin genelinde satış yaptığı akıllı telefonları ile değil dünya genelinde satışlarını arttırdığı bilinen akıllı telefon devi atışlarından elde ettiği başarı ile beraber artık yeni alanlarda da ürünler geliştirmeye başladı. Bu noktada markanın son olarak gündeme geleceği ürünlerden birisinin de Huawei Mediapad T3 serisi tabletler olacağı ortaya çıktı.

Huawei Mediapad T3 Tablet Serileri Geliyor

Özellikleri ile beraber orta sınıfı temsil edeceği düşünülen tabletlerin tanıtımlarından önce ise belli başlı özellikleri de ortaya çıkmış durumda. Bu noktada tabletlerin belli olan özellikleri neler? Daha detaylı olarak bakalım.

8 İnç Ekran Boyutu İle Geliyor

İlk olarak Huawei Mediapad T3 tabletlerin ekran boyutlarının detayları ortaya çıkmıştı. Ortaya çıkan detaylarla beraber tablet serisinin 8 inç ekran boyutu ile geleceği ve bu şekilde ara modellerden biri olacağı iddia edildi. 8 inç ekranların ise ekran gövde oranının %70 civarında olduğu da belirtiliyor. Bu oranla beraber tabletlerin çok daha şık ve çok daha net bir görüntü vereceğini de belirtelim.

Ekran teknolojisi konusunda ise serinin IPS LCD panellere sahip olacağı LED ekranlarla gelmeyeceği de belirtilen detaylar arasında. Son olarak ekran çözünürlüğü için düşünülen değerin 1280 X 800 değerinde olduğunu ekleyelim. Bu değer ile beraber 190 PPI piksel yoğunluğu elde edileceği de yine düşünülenler arasında.

Orta Segment İşlemcileri

Gelelim Huawei Mediapad T3 modelinin teknik özelliklerine. Teknik özellikler konusunda yeni seride işlemci olarak yine akıllı telefonlardan oldukça alışkın olduğumuz Snapdragon 425 serisine yer verilecek. Orta segment akıllı telefonlarda kullanılan işlemciler 4 çekirdek ve 1,4 GHz hız değerinde çalışıyor. Bu değerler ilk etapta düşük değerler olarak gösterilse de iddialar doğruysa eğer Huawei Mediapad T3 serisi bu özelliklerle yeterli bir performans sunacak gibi.

Ekstra olarak işlemcilerini desteleyecek 3 GB Ram bellek boyutuna da sahip olması beklenen tabletlerin çıkış depolama alanı için ise açıklanan rakamlar 32 GB seviyesinde. Son olarak teknik özellikler konusunda modelin içerisinde 5 MP arka kamera ve 2 MP ön kamera değeri sunulacağını belirterek bir sonraki konuya işletim sistemine geçiş yapalım.

İşletim Sistemi Ve Batarya Teknolojisi

Huawei Mediapad T3 serisinde işletim sistemi olarak Android Nougat serisi işletim sistemine yer verileceği bundan sonraki güncellemelerin ise alınacağı belirtiliyor. Fakat şu an için bu konuda da henüz doğrulanmış bir bilgi yok. Güncellemelerin geleceğini söylemek için markanın açıklamasını beklemek gerekecek.

Batarya konusuna gelecek olursak eğer seride batarya teknolojisi olarak ise 4650 mAh değeri gibi oldukça yüksek bir batarya değeri sunulacağı da düşünülmekte. Tabi bunun için de henüz bir netlik yok ama eğer Huawei Mediapad T3 serisi bu bataryalarla beraber gelecek olursak epey uzun bir kullanım ömrü sunacak gibi.

Çıkış Tarihi

Tüm bu özellikleri ile beraber Huawei Mediapad T3 tablet serisi MWC 2017 etkinliğinde tanıtılacak olan bir model olarak karşımıza çıkıyor. Tanıtımda tüm detayları da belli olacak olan serinin fiyatı ve çıkış tarihi de yine bu noktada netlik kazanmış olacak.