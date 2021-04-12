Huawei Neden Araba Üretmiyor – İşte Cevabı

Huawei, bugün bir konferansa ev sahipliği etti ve basından gelen birçok soruyu da yanıtlamaya özen gösterdi. Bunlardan biri de, ABD yasağından muzdarip olan şirketin neden araba üretmediğiyle ilgiliydi.

Etkinlik sırasında, Çin teknoloji devinin dönüşümlü başkanı Xu Zhijun’a şirketin neden araba üretmediği soruldu. Soru, örnek olarak rakip marka Xiaomi’ye bile işaret etti.

Zhijun, şirketin zekanın büyümesi, otomasyon ve otomobil endüstrisinin elektrikli araçlara geçişi için akıllı araba yazılımlarına yatırımını artırmaya devam edeceğini söyledi. Ancak, akıllı bağlantılı araçlar alanında yalnızca bir bileşen tedarikçisi olduğu için Huawei’nin sektördeki konumunun nispeten küçük olduğunu vurguladı.

Üst düzey yetkili ayrıca, Huawei’nin otomobil üretmeme kararının yıllarca süren tartışmalardan sonra verildiğini de sözlerine ekledi. Görünüşe göre, şirket 2012’den beri otomobil endüstrisine girmeyi içsel olarak değerlendiriyor.

Ayrıca, aynı yıl marka tarafından kurulan laboratuvarıyla otomobille ilgili araştırmalara da başladı. Bu, şirketin elektrikli araçlar, akıllı arabalar ve otonom sürüş sistemleri konseptlerini incelerken geri dönmüştü. Yani Huawei, araba üretmek yerine yeni araçlara muhteşem özellikler sunan yazılımlar üzerinde çalışıyor.