Huawei Nova 2, 26 Mayıs’ta Tanıtılacak

Bu ayın başında, TENAA‘da iki yeni Huawei akıllı telefon ortaya çıktı ve bunların Huawei Nova serisinden Huawei Nova 2 ve Huawei Nova 2 Plus olabileceği düşünüldü. Bu düşüncenin doğru olduğunu gösteren kanıtlar ortaya çıktı. Postere göre, Huawei 2 Mayıs‘ta Huawei Nova 2 modelini tanıtacak, resmi slogan “Ufak bir adımla selfie çekin, büyük bir ilerleme ile güzelleştirin”, böylece Huawei Nova 2 selfielere ve güzelliklere odaklanmaya devam edecektir.

Buna ek olarak, posterde, Nova 2 serisinin yalnızca bir akıllı telefondan ibaret olmadığını ve Nova 2 ile Nova 2 Plus olarak iki modelin geleceğini ayrıntıları ile görebiliyoruz.

Nova 2’nin basit ve moda stilindeki Huawei Nova serisini benimsemeye devam edeceği ve aynı zamanda Nova’ya dayalı olarak optimize edildiği, parmak izi tarayıcısının cihazın arka kısmına yerleştirildiği söyleniyor.

Huawei Nova 2‘nin en büyük özelliği, 20MP ön kamera ve 12MP çift arka kamera. En az 4GB RAM, en az 3,000mAh pil bulunması ve 18W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor. Snapdragon 660 16nm işlemcisini kullanan ilk telefon olacak olan model ekran olarak 5.1 inç ve 5.5 inç iki versiyon olacak. Şu an poster sızdırılmış, yakında daha resmi haberlerin geleceğine inanıyoruz.