Huawei Nova 2 inceleme

Huawei’nin son orta sınıf Android telefonları olan Nova 2 ve Nova 2 Plus‘ı inceledik. Her iki telefon hakkında detaylı karşılaştırmalarımızı ve satın alma rehberini okuyabilirsiniz.

Huawei geçen yılın Nova’sını (ve Nova Plus’ı) takip ettiğini açıkladı. Nova 2 ve 2 Plus, amiral gemisi kamera özellikleri ile orta fiyatlı bir telefon isteyenler için yeni bir tasarıma ve oldukça şık kamera özelliklerine sahiptir.

Nova 2 ve 2 Plus modellerini incelemeye hazırız. Bu telefonlar ilk önce nerede satışa çıkacak. Halihazırda ön sipariş verdiler (resmi olarak satış 16 Haziran’da, ancak zaten Huawei’nin Shenzhen mağazasında satışa sunuldu). İngiltere, Avrupa ya da ABD’ye gidecekleri henüz net değil.

Huawei Nova 2 Tasarım

Daha önce olduğu gibi, Nova 2 – küçük model – 5 inç Full HD ekran ve daha büyük ekrana sahip Nova 2 Plus – 5.5 inç ekrana sahiptir

5 inç modeli 2499 Yuan (yaklaşık US $ 365 ) ve 5.5 inç Plus modeli 2899 Yuan (yaklaşık US $ 420) fiyat etiketine sahiptir.

Geçen yılın çifti aynı tasarımı paylaşmadı ve daha küçük bir modeli tercih etmiştik ve bu model daha bebek bir Google Nexus 6P‘ye benziyordu.

2017’de işler değişti ve artık aynı özelliklere sahipler. Ve sadece birbirlerine değil, aynı zamanda, mat siyah modelini tercih ederseniz, iPhone 7 Plus’a gizemli bir benzerliği de var. İşte Nova 2 Plus siyah renkte:

Diğer renkler arasında beyaz/gümüş, açık yeşil ve mavi bulunur, ikincisi bizim seçimimiz olacaktır.

Her iki telefonda da çiftli arka kamera bulunuyor ve ayrı objektiflerin dışında (sadece kasanın arka tarafından hafifçe çıkıntı yapıyor), iPhone’larda olduğu gibi.

Parmak izi tarayıcının arka tarafta merkezi olarak monte edildiği açıkça görülen bir farklılık, ekranın altında sadece bir Huawei logosu olduğu anlamına geliyor – bu cihazlar navigasyon için ekran düğmelerine güveniyor.

Düğme yerleşimi, dokunmatik bir uyku/uyandırma düğmesinin üzerindeki ses seviyesi rocker’ıyla birlikte, çoğu Android telefona benzer.

Alt kenarda 3.5 mm kulaklık soketi, USB-C bağlantı noktası ve tanıdık görünümlü bir hoparlör ızgarası var. SIM tepsisi sol tarafın üst kısmında bulunur ve bir mikro SIM ve microSD kartı barındırır.

Kasası metal ve arka tarafları parlatılmış bir mat kaplaması var. Elinde iyi hissediyor ve P10 da dahil olmak üzere Huawei’nin tüm telefonları gibi inşa edilmiş durumda. Ekran kalitesi mükemmel. Çözünürlük olandan daha yüksek görünüyor ve her iki telefon parlak ve canlı renklere sahip.

Huawei Nova 2 Kamera

Açıkçası fotoğraf, Nova’nın önceliklerinden biridir. Arka tarafta, çift kameraların 12 ve 8Mp çözünürlükleri var. Birincisi, 2x telefoto lens ile kullanılan ana fotoğraf makinesi (f/1.8 objektifli), sensör P9 ve P10 gibi tek renkli değil – tam renkli.

Bu kurulum daha düşük bir çözünürlükte iPhone 7 Plus gibi tele kamerayla olsa bile, kameralar iPhone gibi sığ bir derinlik efekti oluşturmak için birlikte de çalışabilir ve birkaç test çekiminden bu da aynı şekilde işe yarıyor gibi görünür.

Genellikle daha düşük çözünürlükte bir ön kamera bekleyebilirsiniz, ancak Nova 2, kendilerini ve arkadaşlarını çekmeyi sevenleri, rakipleri karşısında Nova 2’yi seçmek için gerçek bir teşvik edici kılan, 20Mp f/2.0 selfie kamera içeriyor . P10’da bile sadece 8Mp’lik bir ön kamera bulunuyor, bu yüzden Nova 2 bunu burada karşılıyor.

Video, orta segment fiyatın etkilerini fark ettiğiniz yerdir: Kirin işlemci 30fps’de maksimum 1080p işleyebilir, bu nedenle 60fps desteği veya 4K yoktur.

Kapalı ve açık test çekimlerinden oluşan bir karışım aldık ve fotoğrafları telefonun ekranında izleyerek, ön ve arka kameraların her ikisine de nazik davrandılar. Yakın çekim ayrıntılarını görmek için sağa yakınlaştırma, gürültüyü azaltmanın bazı kanıtlarını gösterdi.

Huawei Nova 2 Donanım

Huawei kendi çiplerini tasarladığı ve yaptığından, HiSilicon Kirin 659 işlemcisini görmek hiç şaşırtıcı değil. Bu, orijinal Nova’yı çalıştıran Snapdragon 625‘in yerine geçer.

659’un sekiz çekirdeği var; bunların dördü, 2.36GHz’de – yüksek performanslı dört çekirdekli – ve dört tane de 1.7GHz’de çalışıyor ve daha iyi güç verimliliği için kullanılıyor.

Bu, 4GB RAM ve 64GB dahili depolama ile eşleştirilmiş. Plus modeli 128GB’lık bir depolama alanı ile birlikte mevcut ve 3340mAh‘lık bir pile sahip – daha küçük olan Nova 2 ise 2950mAh kullanmış.

Bunlar sadece 6.9mm kalınlığında telefonlar için uygun kapasitelerdir. Her ikisi de hızlı şarjı destekler.

Ne yazık ki, kısmen telefonlarıyla sınırlı bir süre içinde performans testi yapamadık, EMUI Çin sürümünü çalıştırdıklarından dolayı kısmen Play Store’u da içeren hiçbir Google uygulamasının bulunmadığını hatırlatalım. Elbette, bunlar Huawei’nin Android cihazlarının Birleşik Krallık, ABD ve Avrupa sürümlerinde mevcut.

Ancak öznel olarak, Nova 2 duyarlı ve çabuk hissettiriyor.

Huawei Nova 2 Yazılım

Çifti telefon Android 7.0 Nougat‘ı çalıştırıyor ve Huawei’nin EMUI 5.1 yazılımı üstte yer alıyor. Bu stock Android’teki görünümü biraz değiştiriyor, ancak en azından sürüm 5.1 ile birkaç başlatıcı seçeneğiniz var.

Daha önce, ana ekran simgelerinin uygulama tepsisi olmaksızın iOS gibi düzenlendiği halde şimdi ikisini de seçme seçeneğine sahipsiniz.

Ayrıca, ana giriş ekranından sağa hızlıca kaydırdığınızda, ses seviyesini düşürme düğmesine çift basarak kamera uyku modundan başlatmak için kısayollar, bir bellek iyileştirici yardımcı program ve – iOS’a benzer – uygulama önerileri de dahil olmak üzere bir sürü ilave özellik elde edersiniz.

Kamera uygulaması, nesne izleme gibi stock Android sürümünden de birkaç özellik daha içeriyor.

Bununla birlikte, ne kadar çok uygulamanın yüklendiği veya depolama alanının dolup taşmadığına bakılmaksızın, Android’in giderek yavaşlamasını önleyen kendini optimize eden bir sisteme sahiptir.

Huawei Nova 2: Teknik özellikleri

Android Nougat 7.0

5.0 inç IPS ekran 1920×1080, 443ppi

HiSilicon Kirin 659 8 çekirdek işlemci

Mali T830-MP2 GPU

4GB RAM

64GB dahili hafıza

12Mp + 8Mp ana kamera, LED flaş, 1080p@30fps video

20Mp ön kamera

802.11 a/b/g/n Wi-Fi

Bluetooth 4.2

Nano SIM

GPS

NFC

2950mAh çıkarılamayan pil

142.2 x 68.9 x 6.9 mm

143 gr Özet

Sınırlı kullanımımız göz önüne alındığında, herhangi bir satın alma önerisi vermek için henüz erken. Bununla birlikte, orta segment fiyat, özellikle her tür fotoğraf çekimi için, Nova 2 ve Nova 2 Plus‘ın iyi değer görmesine neden oluyor. Ancak video için çok başarılı değiller. İkisinin Türkiye’ye gelip gelmeyecekleri konusunda bir açıklama yok, ancak bunları bazı ülkelerden ya da bazı distribütörler tarafından satına alabilirsiniz.