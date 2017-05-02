Huawei Nova 2, Kirin 660 İşlemcisi ve Çift Arka Kamera İle Gelecek

Huawei Nova, Huawei akıllı telefonlarında yeni bir seri haline geldi ve Huawei Nova, Huawei markasındaki en güzel akıllı telefon oldu. Nova yeni bir başlangıç ​​anlamına geliyor, bu seride firma genç tüketicileri hedefliyor. Nova geçen yıl piyasaya sürülmüştü ve Nova Lite bu yılın Mart ayında kullanıcıların beğenisine sunuldu ve her ikiside oldukça olumlu geri bildirimler aldı.

Güvenilir haberlere göre, şu anda Huawei ikinci nesil Nova 2‘yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Nova 2’nin büyük ve küçük ekran stratejisi kullanacağı bu sebeple Nova serisinden iki yeni akıllı telefonunun çıkacağı belirtiliyor, Nova 2 ve Nova 2 Plus.

Genç kullanıcılar için en sevilen bir ürün olarak Nova 2 kamera konusunda oldukça iddialı. Gelişmiş geniş izleme lensi ve uzun odaklı lens çözümü kullanan ikili arka kamera bulunmakta.

Donanım olarak, şu an Huawei Nova 2, Kirin 660 işlemci tarafından çalıştırılacak. Kirin 660’ın ARM Cortex-A73 bit, 16nm, 2.2GHz frekans kullandığı söyleniyor. Grafik işlemci olarak Mali G71 Quad çekirdeği kullanıyor. Eğer gerçekse, Kirin 660, Kirin 960’ın lite versiyonu olacak, teorik olarak Snapdragon 660 işlemcisinin en iyi rakibi denilebilir.