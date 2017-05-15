Huawei Nova 2 Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı

Yakında çıkacak Huawei Nova 2 orta sınıf akıllı telefon, TENAA tarafından mayıs ayı başında onaylandı. Çıkış tarihinin zaten 26 Mayıs tarihi olduğunu ve şimdi cihazın özelliklerinin çoğunu bildiğimizi söyledik.

Huawei Nova 2 Özellikleri

Huawei nova 2‘nin 5.2″ ekran Full HD çözünürlüğü olacak ve bir HiSilicon Kirin 658 işlemcisinde çalışacak. Telefonun ana kamerası 20 MP ön kamera, ancak arkada da çift bir kamera kurulumu var.

Arka tarafta yer alan iki kamera 12 MP ve 8 MP olacak ve parmak izi tarayıcısı cihazın arka tarafında yer alacak. Sızdırılan bir postere göre, Huawei nova 2, Mavi, Yeşil, Pembe ve Siyah olmak üzere dört renkte gelecektir (cihazın yalnızca ön kısmını gördüğümüzden sonuncusu doğrulanmamıştır). Kaynaklar pilin 3.000 mAh olacağını öngörüyor.

Cihaz Changsha’nın tarihi kentinde, Çinli şarkıcı Zhang Yixing ile tanıtılacak ve Lay ile posterlerde yer alacak. Daha büyük bir nova 2 Plus’ın piyasaya çıkması bekleniyor, ancak bilgi özellikleri henüz net değil. Bu nedenle karışıklık olmaması için yazmıyoruz.

Huawei Nova 2 Fiyatı

Huawei nova 2’nin fiyatı CNY 2, 500 bu da yaklaşık 362 $ dan başlayacak anlamına geliyor. Ülkemizde ise yaklaşık .1600 TL – 1.800 TL skalasında fiyat yapısının olması düşünülebilir.