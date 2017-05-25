Huawei nova 2, tanıtımından önce görüntülendi

Yarın Huawei, Çin’de bir etkinlik düzenleyerek nova 2 akıllı telefon modelini tanıtacak. Geçen yıl orijinal nova’dan sonra gelen bu halef, Huawei’nin öne sürdüğü bir teaser kampanyasının yanı sıra son zamanlarda pek çok sızıntı konusu oldu.

Ve şimdi, duyurudan bir gün önce, biri mavi Huawei nova 2’yi gösteren 10 saniyelik bulanık bir video paylaşıldı. Video da telefonun tasarımı bariz belli oluyor.

Bu, bir önceki tasarımda gördüklerimizden oldukça uzak olan nova 2’nin tasarımını bir kez daha teyit ediyor – özellikle arkada daha fazla Nexus 6P benzeri bir görünüm sağlıyordu.

Huawei nova 2 özellikleri

Nova 2’nin 5.2 inç 1080p dokunmatik ekran, Kirin 658 yonga seti, 12 MP + 8 MP çift arka kamera kurulumu, selfie için 20 MP snapper ve 3.000 mAh pil olması bekleniyor. Yukarıda görebileceğiniz mavi tonun yanı sıra siyah, yeşil ve pembe renklerle sunulacak. Fiyatlandırma 2,500 CNY’de veya mevcut döviz kurlarında 364 USD’den başlayacaktır. Daha büyük bir nova 2 Plus da aynı etkinlikte tanıtılacak.