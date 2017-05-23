Huawei nova 2 yeni teaser yayınladı

Huawei nova 2, 26 Mayıs’ta piyasaya sunulmasına sadece birkaç gün var. Üç gün önceden bir teaser telefonun Obsidian Black renkte olacağını ortaya koydu.

Poster, cihazın renginden dolayı anında moda klasiği olacağını belirtiyor. Ayrıca Huawei nova 2‘nin, Hunan eyaleti Çin, Changsha’da üç gün içinde başlatılacağını da teyit ediyoruz. Obsidian Black, mavi, yeşil ve pembe ile birlikte nova’nın taşıyacağı dördüncü renktir. Diğer üç renk daha önce cihazı açığa çıkartacak olan Çinli pop yıldızı Zhang Yixing’in oynadığı posterlerde gösterildi.

Daha önceki söylentilere göre, Huawei nova 2‘nin 2.500 CNY’ye veya 362 $ civarında olması bekleniyor.