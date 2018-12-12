Huawei, 17 Aralık’ta yeni Nova 4 akıllı telefonunun tanıtımını yapacak. TENAA listesinden çıkan akıllı telefonun görüntüleri, selfie kamerası için ekranın sol üst köşesinde bir deliği ile geldiğini doğruladı. Ayrıca, arkada üçlü kamera kurulumu ile donatılmış olacak.

Bu gün ise Huawei Nova 4 akıllı telefonun tüm özellikleri Weibo’da ortaya çıktı. Akıllı telefonun standart ve yüksek versiyonlarda akıllı telefon pazarlarından büyük rağbet göreceğini gösteriyor. Yeni sızıntı, Huawei Nova 4’ün standart ve yüksek sürümlerinin aynı işlemci, RAM ve dahili belleğe sahip olacağını ortaya koyuyor. İki sürüm arasındaki tek fark, yüksek modelin 48 megapiksel ana sensöre sahip olmasıdır.

Huawei Nova 4, 2310×1080 piksel FullHD+ çözünürlüğünü destekleyen 6.4 inç ekrana sahip olacak. Ekrandaki delik, telefonun 19.25:9 en boy oranını desteklemesine izin verecektir. 2017 yılında Huawei ve Honor amiral gemisi telefonlarının kullandığı Kirin 970 yonga seti ile desteklenecek. Temmuz ayında duyurusu yapılan Huawei Nova 3 modeli de, aynı yonga setini içeriyor. Huawei’nin hızlandırılmış GPU performansı için GPU Turbo teknolojisini destekleyeceği de belli oldu.

Nova 4’ün yonga seti 8GB RAM ile birleştirilecek. Yerel bir 128GB depolama alanına sahip olacak. Ancak sızıntı haberde microSD kart yuvası kullanıp kullanmayacağı ifade edilmedi. 18W hızlı şarjı destekleyen 3.750mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bağlantı olarakta cihaz, 4G VoLTE bağlantısı için destek taşıyacak.

Kamera özellikleri arasında Huawei Nova 4, yapay zeka güzelleştirme özelliklerine sahip 25 megapiksellik bir selfie kamerasına sahip olacak. Telefonun standart sürümü, 20 megapiksel+16 megapiksel+2 megapiksel olan üçlü kamera kurulumunu içerecek. Yüksek sürümde, 20-megapiksel ana sensör 48-megapiksel ile değiştirilecek, kalan sensörler aynı kalacaktır.