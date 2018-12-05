Huawei Nova 4, Infinity-O ekran teknolojisine sahip olacak ilk telefonlardan biridir. Kabaca bir tarih söylemek gerekirse, iki hafta içinde piyasaya sürülecek. Telefonun genel olarak sızdırılan haberlerde sadece ön yüz tasarımı yer alıyordu. Ön panel tasarımları, kamera konumu veya ekran boyutu hakkında bilgi sabibi olmuşuk. Ancak ortaya çıkan son görüntüler, sadece ön yüzündeki ayrıntıları değil, aynı zamanda telefonun arka paneli hakkında daha da çok bilgiye ulaşmamıza olanak sağladı.

Sadece fotoğraflara bakarak, Nova 4’ün inceltilmiş çerçevelerle bile oldukça büyük olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda ortalama telefondan biraz daha geniş görünüyor. Ekran, telefonun çerçevesinin üst kısmına uygun olarak uzanıyor ancak alt kısımda hala biraz çerçeve var. Ne yazık ki fotoğrafların hiçbiri medya oynatma sırasında telefonu göstermiyor, böylece kameranın bulunduğu alanın gizlenip gizlenmediğini bilmiyoruz.

Ayrıca fotoğralar telefonun rengi hakkında da bazı detayları ortaya çıkarıyor. Aynı Nova 3 modelinde olduğu gibi Nova 4 modeli de Iris Moru renginde gradyan bir renk seçeneğine sahip olacak. Fakat bir önceki modele göre mordan daha fazla mavi rengi yer alıyor. Ayrıca telefonun Huawei P20 Pro modeliyle aynı tasarıma sahip üçlü kamera kurulumunu da görüyoruz.

Huawei Nova 4 - Canlı Görüntüleri 1 - 5

Söylentilere göre LCD ekrana sahiptir. Bu nedenle parmak izi tarayıcının telefonun arkasında olması sürpriz değil. Bağlantı noktalarının fotoğrafı yok, ancak USB-C bağlantı girişinin yanı sıra büyük olasılıkla bir de kulaklık girişi yer alıyor.