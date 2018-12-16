Amiral gemisi akıllı telefon modellerinde elde ettiği başarıyla öne çıkan Huawei, serilerini genişletmeye devam ediyor. Apple’ın önüne geçtikten sonra daha fazla akıllı telefon tanıtımı yapmaya başlayan marka, şu sıralar ön kamera yerleşimiyle dikkat çekecek Huawei Nova 4 modeli üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Daha önce birkaç kez görselleri yayınlanan Huawei Nova 4 akıllı telefonlarının, şimdi ise gerçek basın görselleri sızdırıldı. AndroidPure tarafından sızdırılan yeni görseller, Huawei Nova 4 modelinin ne kadar iddialı olacağını da ortaya koymuş oldu. Hemen yeni modelin tasarımından ve özelliklerinden söz edelim.

Huawei Nova 4 Tasarımıyla Fark Yaratacak

Samsung’un Galaxy A8s modelleriyle beraber ekrana gömülü kamera sistemine geçiş yaptığını biliyoruz. Samsung’un bu modeline cevap verecek olan Huawei Nova 4 modelinin de yine ekrana gömülü parmak izi sensörleriyle beraber geleceğini görmekteyiz. Ekranın üst köşesinde yer alacak olan tek ön kameranın, fark yaratan bir tasarımla beraber geleceğini söyleyebiliriz.

Çentik alanı ve benzeri herhangi bir alanı bulunmayacak olan telefonun, arka kısımda ise 3 arka kamera ile geleceği görülüyor. Daha önce paylaşılan görsellerde olduğu gibi 3 arka kamerası ve parmak izi sensörünün bulunacağı arka kısımda, farklı tek detay flaş ışığı olacak. Kameraların hemen altında bir flaş ışığı yerleştirildiğini söyleyebiliriz.

Huawei Nova 4 Teknik Özellikler

Her ne kadar yeni akıllı telefonlar resmi olarak tanıtılmamış olsa da Huawei Nova 4 akıllı telefonlarının teknik özelliklerinin büyük ölçüde belli olduğunu biliyoruz. Buna göre yeni modelde amiral gemisi işlemcilerden biri olan Kirin 970 serisi olacak. Kirin 970 işlemcilerine eşlik edecek olan RAM bellek miktarının ise tam olarak 8 GB olması bekleniyor. 8 GB RAM bellek miktarına sahip olan akıllı telefon, 128 GB depolama alanı sunacak.

6.4 inçlik bir ekranı bulunacak olan telefonda ekran oranı ise 19,25:9 gibi ilginç bir değer olacak. Çözünürlük kısmında da 2310 X 1080 değerini göreceğiz. Hızlı şarj desteği, yapay zeka ile güçlendirilmiş olan 48 MP + 16 MP + 2 MP arka kameralar ve 25 MP değerinde ön kameralar ise diğer detaylar. Tüm bu özelliklerle beraber Huawei Nova 4 modelinin çok kısa bir süre sonra tanıtılması bekleniyor. Yeni model tanıtıldıktan sonra daha detaylı bilgileri paylaşacağız.