Geçmişte, birkaç raporda VCE-AL00 kod adı verilen Huawei Nova 4 modelinin ekranında selfie kamerası için ekranda bir deliğin olduğu iddia edilmişti. Ayrıca sızdırılan haberlerde de akıllı telefonun 17 Aralık’ta tanıtımının planlandığı ifade edilmişti. Genel olarak henüz varlığı tam olarak resmileşmeyen, Nova 4 modelinin tanıtımı konusunda çeşitli spekülasyonlar dile getiriliyor. Belki de ileri sürülen haberler yaklaşan Honor View 20 modelinin özelliklerini söylemiştir. Ama genel olarak söylentiler, Huawei Nova 4 modelinin kısa zaman içinde tanıtılacağı yönünde.

TENAA sertifikasyon sitesinden sızdırılan bir haberde VCE-AL00 kod adlı bir cihazın varlığı teyit edildi. Ayrıca TENAA listesinden telefonun birkaç detayı da elde edildi. Ortaya çıkan bilgilere göre yaklaşan amiral gemisi telefonun 6.4 inçlik bir ekrana ve içerisinde 3.900 mAh’lık bir bataryaya sahip olacağı ortaya çıktı.

Akıllı telefonda çift SIM desteği bulunacak. Telefonun boyutları ise 156.47×74.8×8.2mm olacaktır. Telefonun TENAA’daki bilgileri haber yayınlandıktan kısa süre sonra web sayfasından kaldırıldı. Ancak alınan ekran görüntüleri telefonun teknik yapısı hakkında merak edilen birçok detayı gözler önüne serdi.

Huawei Nova 4 Özellikleri 1 - 4

Akıllı telefon hakkında henüz başka bir bilgi yayınlanmamıştır. Söylentiler arasında Kirin 980 yonga seti tarafından desteklendiği ifade ediliyor. Ayrıca telefonda birincil 16MP, ikincil 24MP ve 16MP’lik bir üçlü kamera kurulumuna sahip olması yine ilk tahminler arasında yer alıyor. Son olarak işlerim sistemi ise Android Pie ile çalışmaktadır.