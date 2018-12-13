Huawei Nova 4 modelinin tanıtım tarihine hala birkaç gün var. Ancak telefon hakkındaki sızıntı haberler hala devam ediyor. Daha öncesinden her hengi bir resmi açıklama olmaksızın, telefonun birçok özelliğini gösteren sızıntı haberler gündeme gelmişti. Ancak bu gün yayınlanan bir haberde telefonun resmi teknik çizimleri sızdırıldı. Bu sayede renk seçenekleri de netlik kazanmış oldu.

Nova 4, Galaxy A8s ve Honor V20’ye benzer bir tasarıma sahiptir. Ekran üzerindeki bir delikte yer alan selfie kamerası ile birlikte gelen ilk Huawei markalı cihaz olacak. Ayrıca renk seçenekleri ile de en dikkat çeken model olma ihtimali de söz konusu.

Nova 4 modeli standart olarak dört renk seçeneğine sahip olacak. Bunlar klasik siyah, gradyan kırmızı, gradyan mavi ve Honor 10 GT Lily White‘a benzer bir grandyan beyaz sürümleri olacak. Bunlar arasında tasarım açısından tek ortak nokta, kenar çerçeveleri hepsinin siyahtır.

Huawei Nova 4 - Resmi Teknik Çizimleri 1 - 4

Huawei Nova 4 modelinin arkasında üçlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Bunların ikisi bir muhafaza altında iken diğeri ayrıdır. Üçlü kameradan birisi 48MP’lik sensöre sahipti. Ayrıca telefon arkaya yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısına sahip olacak.