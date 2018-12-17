Huawei‘nin bu günkü etkinliği oldukça renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Ancak tanıtılan ürünlerden birisi vardı ki, belki de yıla damgasını vuran son üründür diyebiliriz. Ekran üzerindeki bir deliğin içerisinde selfie kamerası bulunan Huawei Nova 4 modelini resmi olarak piyasaya sürdü.

Huawei, akıllı telefonu bugün Çin’de düzenlenen etkinlikte ayrıntılı olarak anlattı. İşin özeti, yeni telefon etkileyici bir ekran ve kamera teknolojisi ile geliyor. Diğer telefonların sürümleri, RAM yada depolama alanı üzerinden belirleniyordu. Ancak yeni telefon arka kamera kurulumları farklı olan iki sürüme ev sahipliği yapıyor.

Yeni tanıtılan Nova 4 modeli, görünüm olarak Huawei P20 ile çok benzer bir yapıya sahip. Genel olarak önceki modelde yer alan çentik, yerini ekran üzeri bir deliğe bırakıyor. Infinity-O ekran olarak anılan bu tasarım, muhtemelen 2019’da trend olacak gibi görünüyor.

Huawei Nova 4 – Özellikleri

Harika görünümüne rağmen Nova 4, ultra premium bir akıllı telefon değil. Kirin 970 yonga setini destekleyen bir üst orta ölçekli bir cihaz. Aynı yonga seti geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Huawei Mate 10 serisinde ve bu yılın Huawei P20 serisinde de yer aldı. Ancak yakın zamanda Huawei’nin Mate 20 serisinde bu durum değişmişti.

Ekranın ön yüzünde yer alan delik, Nova 4’ün 25MP selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. Telefonun arka tarafında ise 48MP + 16MP + 2MP üçlü kamera kurulumu yer alıyor.

Bunların yanı sıra kamera özelliği bakımından ayrıca 20MP + 16MP + 2MP üçlü kamera kurulumunda da bir model var. Tüm kameralar yapay zeka özellikleriyle destekleniyor.

Telefonun temel özellikleri arasında 2310×1080 çözünürlükte 6.4 inç, FullHD+ ekran, 8GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Batarya kapasitesi olarakta 3750 mAh’la geliyor. İşletim sistemi olarak Android 9.0 Pie sürümünü çalıştırıyor.

Huawei Nova 4 – Fiyatı

Tanıtımın ilk ardından belirlenen başlangıç fiyatları;

48MP + 16MP + 2MP modeli için 490 Dolar,

20MP + 16MP + 2MP modeli için 450 Dolar

olarak belirlenmiştir. Önceki model olan Nova 3‘ün Asya ve Avrupa’da piyasaya sürüldüğünü varsayarsak, yeni Nova 4’ün de gelecekte diğer bölgelerde de satışa çıkacağını düşünüyoruz.