Dün Huawei, yapmış olduğu bir açıklamada, 17 Aralık‘ta Çin’de Nova 4 akıllı telefonu piyasaya süreceğini doğrulamıştı. Tanıtım tarihi belli olan akıllı telefonun ekran içi selfie kamerasının bulunması telefona oldukça sportif bir hava kattığı bir gerçek! Bugün ise Huawei Nova 4 poster tasarımları, Çin üzerindeki çeşitli kanallar aracılığı ile paylaşıldı.

Huawei daha öncesinde büyük boyutlu bir ekranın çentiğinin içine yerleştirilmiş çift ön kameralı Nova 3 akıllı telefonu piyasaya sürmüştü. Akıllı telefon yüzde 84 ekran-gövde oranına sahipti. Yaklaşan Nova 4’ün ekran kamerası tasarımı, yüzde 90’dan daha fazla ekran-gövde oranı sunacağını gösteriyor. Akıllı telefonun etkileyici bir selfie kamerasıyla donatılmış olabileceği tahmin ediliyor.

Huawei Nova 4’ün özellikleri hala gizli tutuluyor. Kirin 710 yonga setinin mi yoksa Kirin 980 yonga setinin mi içerisinde bulunup bulunmayacağı konusunda henüz bir onay yoktur. Bir önceki modele dayanarak, Nova 4’ün 6 GB’a kadar RAM ve 128 GB’a kadar dahili depolama alanı ile geleceği tahmin edilebilir. Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.0 arayüzünün cihazda önceden kurulmuş olması bekleniyor.

Ancak genel olarak değerlendirme yapılırsa, iki haftalık süre zarfı boyunca telefona ait daha birçok bilginin gün yüzüne çıkacağı garantidir. Sonuçta tanıtım öncesinde telefonların özelliklerinin birçoğuna yakını resmi olarak duyuluyor. Şimdi ise gözler, Samsung‘un yaklaşan telefonu ile Huawei’nin bu telefonu arasındaki özellik farklılıklarında.