Huawei, yaptığı hızlı girişimlerle Samsung‘u bir kez daha yenebilir. Selfie kamerasını yerleştirmek üzere tasarlanmış bir delik ekran yani Infinity-O ekranına sahip ilk üretici olacak gibi duruyor. Bu ekranın ilk sahibi olana Huawei Nova 4 modelinin Çin’de Aralık ayı başlarında tanıtımının yapılması bekleniyor. Hemen ardından ise piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Huawei’nin yaklaşan Nova serisi hakkında kısa süre önce bir poster sızdırılmıştı. Sızdırılan modelin Huawei Nova 4 olmasından şüpheleniliyordu. Ayrıca Nova 4’ün yaklaşan Samsung amiral gemisi telefonu ile gelmesi beklenen Infinity-O ekranını kullanması ileri sürülmüştü. Bugün ise Huawei telefonunun ikinci tanıtım posteri sızdırıldı.

Posterde yer alan tarih ise telefonun Aralık ayında tanıtılacağını resmen kanıtlamış oldu. Daha öncesinde çizilen teknik tasarım konsepti cihazın genel görünümünün nasıl olacağını ortaya çıkarmıştı. Konsept tasarımında, iddia edilen Huawei Nova 4 modelinin arka tarafı Huawei P20 Pro ile aynı tasarım öğelerini içericeği belirtilmişti. Bundan dolayı üçlü kamera kurulumunan yanı sıra bir gradyan renkte arka panel kullanılacağı varsayılmaktadır.

Daha çok genç müşterilerin hedeflendiği için performansı daha da güçlü kılmak için Kirin 980 yonga setinin yer alması da ilk tahminler arasında bulunuyor.