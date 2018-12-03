Geçtiğimiz hafta Çin sosyal paylaşım sitesi Weibo’da Huawe‘nin yeni telefonun bir görüntüsü sızdırılmıştı. Çinli şirketin artık Infinity-O ekranını kullanarak telefon üretmeye başladığının bir göstergesi haline gelmişti. Aralık ayında tanıtılması beklenilen telefonun hakkında sadece sızıntı haberler mevcuttu. Nova 3 modelinin bir yükseltmesi olarak gelmesi düşünülen Nova 4 modelinin nihayet kesin tanıtım tarihi belli oldu.

Şirketin kendi Weibo hesabı üzerinde bu gün yeni bir görüntü paylaşıldı. Huawei Nova 4’ün 17 Aralık’ta tanıtımının resmi olarak yapılacağını onayladı.

Huawei Nova 4‘ün, ön kamera için sol üst köşede kamerayı muhafaza edecek bir delikli ekrana sahip olacağını da onaylamış oldu. Tasarımın bu şekilde olmasından dolayı, telefonun çok etkileyici bir ekran-gövde oranının olması bekleniliyor.

Donanım olarak cihazın, dünyanın ilk mobil yonga seti olduğu iddia edilen 7nm prosesi kullanılarak üretilen kendi Kirin 980 sekiz çekirdekli yonga seti ile güçlendirilmesi bekleniyor. Bu yonga seti aynı zamanda Mate 20 serisinde ve Honor Magic 2‘de bulunan aynı işlemcidir.

Telefonun ayrıca 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanıyla gelmesi yine ilk tahminler arasında. Tıpkı bir önceki model gibi, telefonun her iki tarafında da yani ön ve arka kısımlarında çift kamera kurulumu olacak. Ön veya arkada hiçbir parmak izi sensörü görünmediğinden, telefonun ekran içi parmak izi sensörüne sahip olacağını varsaymak doğru olacaktır.

Cihazdaki bağlantı seçenekleri arasında Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac çift bant, Bluetooth 5.0 Düşük Enerji, A-GPS’li GPS, GLONASS, BeiDou, USB Tip-C bağlantı noktası bulunabilir. Kutu açılımında ise Huawei Nova 4 modelinin Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.0 arayüzüne sahip olması bekleniyor.