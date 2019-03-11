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Huawei Nova 4e Geekbench’te Görüntülendi!

Huawei'nin en yeni akıllı telefonu Huawei Nova 4e, şirketin kendi yongası olan Kirin 710 ile donatılacak....

By Muhammed Arslan

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Huawei Nova 4e Özellikleri Sızdırıldı!

Hakkında bir süredir sızıntı haberlerin bulunduğu Huawei Nova 4e, Çin’de düzenlenecek olan bir etkinlikte tanıtılacak. Aynı telefon Avrupa pazarına ise Huawei P30 Lite  olarak gelecek. Resmi olarak yapılan açıklamalar bunlardı.

Bunlara ek olarak Huawei, 32MP selfie kamerasına sahip olan Huawei Nova 4e’nin, piyasaya çıkış tarihini de doğruladı. Akıllı telefon, 14 Mart’ta tanıtılacak.

Bugün ise birkaç gün içinde Çin’de resmen piyasaya sürülmesi beklenen Huawei Nova 4e modelinin önceki sızdırılan özeliklere netlik getiren, Geekbench listesi yayınlandı. Önceden sızıdırılan özellikleri ile sonuçlar oldukça benzer.

Telefonun MAR-AL00 model numarası sahip olduğu söyleniyor. Listedeki cihaz, şirketin kendi Kirin 710 sekiz çekirdekli işlemcisi ve 6GB RAM tarafından çalıştırılacağını onaylıyor.

Huawei Nova 4e Geekbench'te Görüntülendi!

Karşılaştırma testinde, cihaz tek çekirdekli testte 1.513, çok çekirdekli testte 4.955 puan aldı. 32 megapiksel selfie kamerası ön panelde bulunan su damlası çentiğinde yer alacak. Şimdi, liste, telefonun 415ppi piksel yoğunluğu sunan 2312 x 1080 piksel ekran çözünürlüklü 6.15 inç ekrana sahip olduğunu doğruladı.

Şirketin kendi EMUI 9‘unu çalıştıran Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkacak. Cihaz ayrıca, telefonun performansını ve grafik işleme verimliliğini %60 oranında artıran şirketin GPU Turbo teknolojisi ile donatılacak.

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