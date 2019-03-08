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Huawei Nova 4e Özellikleri Sızdırıldı!

Huawei P30 Lite olarak Türkiye'ye gelmesi beklenen Huawei Nova 4e'nin yeni özellikleri gün yüzüne çıktı...

By Muhammed Arslan

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Huawei Nova 4e Özellikleri Sızdırıldı!

Kısa bir süre önce Çin’in bir alışveriş sitesinde yalnız ismi geçen Huawei Nova 4e modelinin, dün tanıtım tarihi yayınlamıştı. Huawei Nova 4e, 14 Mart’ta Çin’de piyasaya sürülecek. Aynı telefon Avrupa’da Huawei P30 Lite isminde mağazalarda kendine yer edecek.

Bu gün ise My Smart Price adlı teknoloji sitesi akıllı telefonun temel özelliklerini açıkladı. Lansman posteri ile Huawei, Nova 4e’nin 32 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası ile geleceğini doğruladı.

Yeni sızıntı sayesinde Nova 4e’nin 1080 x 2340 piksel fullHD+ çözünürlük sağlayan 6.15 inç IPS LCD ekrana sahip olacağı iddia etti. Önceki model olan Huawei Nova 3e‘de düz bir çentik var. Ancak yeni akıllı telefon su damlası çentikli ekran ile donatılmış olacak.

Huawei Nova 4e Özellikleri Sızdırıldı!

12nm Kirin 710 yonga seti, Huawei Nova 4e akıllı telefona güç verecek. 4GB ve 6GB RAM ile 128GB’lık yerel depolama birimiyle gelmesi bekleniyor. EMUI 9.0.1 tabanlı Android 9 Pie işletim sistemi cihazda önceden yüklenmiş olarak gelecektir.

Akıllı telefon, 18W hızlı şarjı destekleyen 3.340mAh bataryaya sahip. 152.9 x 72.7 x 7.4m boyutlarında olacaktır. Üç farklı renk seçeneğinde gelecek. Magic Night Black, Bird Blue ve Pearl White. Diğer raporlar, 20 megapiksel + 16 megapiksel + 2 megapiksel üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını ortaya koydu.

KaynakMySmartPrice
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