Huawei Nova 4e Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei bugün söz verdiği gibi, şirketin en yeni orta sınıf Nova serisi akıllı telefonu olan Huawei Nova 4e ‘yi tanıttı. 6.15 inç FullHD+ su damlası çentikli ekrana sahip. Oldukça şık bir tasarıma ev sahipliği yapıyor.

Akıllı telefon 6 GB RAM‘e kadar Kirin 710 yonga seti ile donatılmıştır. GPU Turbo 2.0‘nin yanı sıra Android 9.0 Pie tabanlı EMUI 9.0 önceden yüklenmiş olarak geliyor. Telefonun asıl satış noktası kameraları oluyor.

24 megapiksellik ana kameranın yanı sıra ikincil 2 megapiksellik Portre çekimleri için kamera ve 8 megapiksel 120 derecelik ultra geniş açılı lense sahip Ayrıca AI destekli güzelleştirmek özellikleri ile çentik içine yerleştirilmiş 32 megapiksel ön kamera ile geliyor.

Mavi sürümünde gradyan cilalı bir cam, arkaya monte parmak izi tarayıcı, hibrit çift SIM yuvası, çift 4G VoLTE ve USB Type-C üzerinden 18W hızlı şarj etme desteği olan 3340mAh batarya ile birlikte geliyor.

Huawei Nova 4e Özellikleri

Ekran: 6.15 inç (2312 x 1080 piksel) FullHD+ 19:5:9 %96 NTSC renk gamıyla 2.5D eğri cam ekran

6.15 inç (2312 x 1080 piksel) FullHD+ 19:5:9 %96 NTSC renk gamıyla 2.5D eğri cam ekran Yonga Seti: Sekiz Çekirdekli Kirin 710 12nm (4 x 2,2 GHz Cortex-A73 +4 x 1,7 GHz Cortex-A53) ARM Mali-G51 MP4 GPU ile birlikte

Sekiz Çekirdekli Kirin 710 12nm (4 x 2,2 GHz Cortex-A73 +4 x 1,7 GHz Cortex-A53) ARM Mali-G51 MP4 GPU ile birlikte Bellek: 4GB/6GB RAM, 128GB depolama, microSD ile 512GB’a kadar genişletilebilir hafıza

4GB/6GB RAM, 128GB depolama, microSD ile 512GB’a kadar genişletilebilir hafıza İşletim Sistemi: EMUI 9.0 tabanlı Android 9.0 Pie

EMUI 9.0 tabanlı Android 9.0 Pie Arka Kamera: LED flaşlı 24MP arka kamera, f/1.8 diyafram, ikincil 2MP arka kamera, 8MP 120 derece ultra geniş kamera

LED flaşlı 24MP arka kamera, f/1.8 diyafram, ikincil 2MP arka kamera, 8MP 120 derece ultra geniş kamera Selfie Kamera: f /2.0 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera

/2.0 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera Boyutlar : 152.9 × 72.7 × 7.4mm

: 152.9 × 72.7 × 7.4mm Ağırlık : 159g

: 159g Bağlantı: Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD), Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS + GLONASS,

Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD), Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS + GLONASS, Batarya: USB Tip-C, Hızlı şarj ile 3340mAh (tipik) batarya

USB Tip-C, Hızlı şarj ile 3340mAh (tipik) batarya Ekstralar: Parmak izi sensörü

Huawei Nova 4e Fiyatı ve Renk Seçenekleri

HUAWEI Nova 4e, Gereyarısı Siyahı, İnci Beyazı ve Gradyan Mavisi renklerinde gelecek. 4GB RAM sürümü ve 6GB RAM sürümü maliyeti sırasıyla 297 dolar ve 342 Dolarıdır. Bugün Çin’de satışa sunulacak. İlerleyen zamanlarda ise Avrupa mağazalarında yerini alacak.