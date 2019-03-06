Huawei Nova 4e Tanıtım Posteri Yayınlandı!

Kısa bir süre öncesinde Huawei Nova 4e, Çinli bir perakende sitesinde gelen yaklaşmakta olan telefonlar listesinde ilk defa duyuldu. Buna karşılık ise Huawei, bir süre önce telefonun 32 megapiksel selfie kamerası ile geleceğini onaylamıştı.

Çinli üretici şimdi ise Weibo’da Nova 4e akıllı telefon için bir tanıtım posteri yayınladı. Poster, akıllı telefonun 14 Mart’ta açıklanacağını onayladı. Tanıtım posteri akıllı telefonun sadece tanıtım tarihini gösteriyor, ne yazık ki telefon hakkında herhangi bir bilgi vermiyor.

Son raporlar MAR-AL00 ve MAR-TL00 model numaralarına sahip bilinmeyen bir Huawei telefonunun yaklaşan Nova 4e akıllı telefon olabileceğini ortaya koydu.

Hatta MAR-AL00/TL00 model numarasına sahip Huawei telefonu, TENAA’dan onay bile aldı. TENAA veri tabanında akıllı telefonun özellikleri ve görüntülerle birlikte yalnızca birkaç bilgi yer alıyor.

Huawei Nova 4e’nin TENAA listesi, 6.15 inç ekrana sahip olacağını gösteriyor. Su damlası tarzı çentikli ekran tasarımı ile gelen ilk Nova serisi telefon olacak. 3.240mAH batarya içeriyor.

Telefonun 3C listesi 18W’a kadar destek vereceğini doğruladı. Bunlara karşılık Nova 4e’nin Kirin 710 yonga seti tarafından destekleneceği tahmin ediliyor. Yonga seti ise 6GB RAM ile desteklenebilir.

Telefonun arka panelinde parmak izi tarayıcısı var. Üçlü kamera kurulumunun 20 megapiksel, 16 megapiksel ve 2 megapiksel sensörleri içerdiği söyleniyor.

Nova 4e modeli 128 GB’lik bir dahili depolama ile gelebilir. Bunlara ek olarak Avrupa pazarlarında Huawei P30 Lite isminde piyasaya sürüleceği iddia ediliyor.