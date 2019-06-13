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Huawei Nova 5 Koruma Kılıfı Görselleri Sızdırıldı!

Huawei Nova 5'in sızdırılan görüntüleri cihazın dörtlü kamera kurulumu ile geleceğini gün yüzüne çıkarıyor...

By Muhammed Arslan

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Huawei Nova 5 Koruma Kılıfı Görselleri Sızdırıldı!

Her ne kadar Huawei, ABD’nin yasağıyla tarihinin en kötü döneminden geçse de, yeni cihazların piyasaya sürülmesinden vazgeçiyor. Huawei, 21 Haziran’da Çin’de Nova 5 serisi akıllı telefonları piyasaya süreceğini onayladı.

Şimdi, piyasaya sürülmeden önce, Nova 5‘in koruma kılıfının teknik çizimi sızdırıldı. Görüntüler, akıllı telefonun ekranın üstünde bir su damlası çentiğine sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca geleneksel parmak izi sensörü için bir kesik yok. Bundan dolayı cihazın ekran içi parmak izi sensörüne sahip olacağını söyleyebiliriz.

Sızıntı ayrıca telefonun arka panelde dikey olarak yerleştirilmiş dört kamera sensörüyle ve bir LED flaşla geleceğini gösteriyor. Telefondaki kamera modülü sol üst köşeye yerleştirilmiştir.

Huawei Nova 5 Koruma Kılıfı Görselleri Sızdırıldı!

Daha önce Huawei Nova 5 için ekran panelinin koruması sızdırılmıştı. Bu, telefonun ekranın ortasında bir su damlası çentiği olacağını ortaya çıkardı. Ayrıca cihazın son derece ince çerçevelerle geleceği de iddia ediliyor.

Nova serisi akıllı telefonların yanı sıra, Çinli akıllı telefon üreticisi de Huawei M6 tabletini tanıtım sırasında duyuracak. Tüm bu cihazların fiyat ve bulunabilirlik ayrıntılarını bilmek için, 21 Haziran’da gerçekleşecek olan Çin’deki resmi açılış etkinliğini beklememiz gerekiyor.

KaynakSlashLeaks
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