Huawei Nova 5 Koruma Kılıfları Sızdırıldı!

Geçen yıl Huawei, Nova 3 akıllı telefonunu Temmuz ayında piyasaya sürmüştü. Aralık ayına gelindiğinde ise selfie kamerasının için ön panelde bir delik taşıyan Nova 4 akıllı akıllı telefonu tanıtılmış. Ancak ortaya çıkan yeni bilgiler, Çinli firmanın şimdi Huawei Nova 5 isminde yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Bugün ilk defa Nova 5 akıllı telefonunun koruma kılıfı görüntüleri, Çin’in sosyal paylaşım platformu Weibo‘da ortaya çıktı. İlk defa cihazın genel tasarımı ile ilgili bilgileri edinmiş olduk. Ayrıca telefonun temel özelliklerinden bazıları da beraberinde sızdırıldı.

Yaklaşan Huawei Nova 5’in koruma kılıfı görüntüleri, üçlü arka kamera kurulumunun olduğu varsayılan büyük bir dikey kesmeye sahip olduğunu ortaya koyuyor. Üçüncü sensörün yanında beliren ilave bir kesme muhtemelen LED flaşa aittir. Cihazın üst tarafında bir mikrofon için bir boşluk var gibi görünüyor.

Telefonun alt kenarında 3.5 mm kulaklık girişi, bir USB-C bağlantı noktası ve bir harici hoparlör için kesikler mevcut. Akıllı telefon, ekran içi parmak izi okuyucusu ile donatılacak gibi duruyor. Başka bir sızıntıya göre, yaklaşan Nova akıllı telefon P30 Pro’nun 40W hızlı şarjı ve P30’un üçlü kamerası ile geleceği de iddia ediliyor.

Ayrıca bkz: Huawei P30 Pro ve Huawei P30 Karşılaştırması

Ayrıca, XDA geliştiricileri tarafından paylaşılan bazı bilgilere dayanarak cihaz SEA-AL10, SEA-TL10 olarak kodlanabilir. 1080 x 2340 piksel, 3.500 mAh batarya, 25 megapiksel Sony IMX576 selfie kamerası ve arkasında 12.2 megapiksel, 48 megapiksel ve ToF özellikli üçlü kamera kurulumunun olması bekleniyor.