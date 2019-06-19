Huawei Nova 5 Pro Canlı Canlı Görüntülendi!

21 Haziran’da resmi olarak tanıtılması planlanan Huawei Nova 5 Pro’nun ön siparişleri Çin’de şimdiden başladı. Telefonun özellikleri listesinde Yeşil, Mor, Siyah ve Turuncu gibi renk seçeneklerinde geleceği ortaya çıktı.

Bugün ise telefonun ilk defa canlı görüntüleri gün yüzüne çıktı. Nova 5 Pro’nun Yeşil ve Mor sürümleri Weibo’da yayınlandı. Huawei Nova 5 Pro canlı görüntüleri, su damlası çentikli ekranla geleceğini gösteriyor. Akıllı telefonun arka tarafı camdan yapılmıştır ve parmak izi okuyucusu yok. Bundan dolayı da ekran içi parmak izi sensörüne sahip olan bir OLED ekranla donatıldığı söyleniyor.

Nova 5 Pro’nun arka panelinde dörtlü kamera kurulumu var. Bunların arasına üç sensör aynı çizgiye yerleştirilmişken, LED flaş ve ToF sensörü ayrı bir noktada bulunuyor. Görüntülerden biri telefondaki şarj cihazını da gösteriyor. Ancak, şarj cihazındaki metin net bir şekilde görünmüyor. Telefonun 3C sertifikası, Nova 5 Pro’nun 40W hızlı şarj cihazıyla gönderileceğini açıkladı.

Nova 5 Pro, su damlası çentikli 6.39 inçlik bir AMOLED ekran ile gelecek. 1080 x 2340 piksel FullHD+ çözünürlüğü destekliyor. Kirin 980 yonga seti, telefonun 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama modelleri mevcut.

Huawei, Nova 5 serisinin 32 megapiksel selfie kamerası özelliğine sahip olacağını onayladı. Telefonun arka tarafında 48 megapiksel Sony IMX586 ana sensör, 16 megapiksel ultra geniş açılı, 8 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel ToF sensörlü dörtlü kamera kurulumu olması bekleniyor. Y