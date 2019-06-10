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Huawei Nova 5 Yeni Tanıtım Videosu Yayınlandı!

Nova serisinin yeni logosunu ortaya çıkaran yeni bir tanıtım videosu yayınlandı...

By Muhammed Arslan

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Huawei Nova 5i Özellikleri Netlik Kazanıyor!

Son birkaç haftada, Nova 5 akıllı telefonları hakkında birkaç sızıntı gördük. Bugün, şirket Nova serisinin yeni logosunu ortaya çıkaran bir tanıtım videosu yayınladı. Ayrıca yaklaşmakta olan Nova 5 serisinin tanıtım tarihini de doğruladı.

Şu an itibariyle, şirket tarafından başka hiçbir resmi detay bulunmuyor. Bununla birlikte yeni bir Huawei akıllı telefonu şimdi TENAA sertifikasıyla onaylandı. Model numarası GLK-AL00 olmakla birlikte, bu cihazın Nova 5i olarak piyasaya sürüleceği iddia ediliyor.

Sızıntıya göre, şirket Nova 5 serisinin altında üç akıllı telefonu tanıtabilir – Nova 5i, Nova 5 ve Nova 5 Pro. Cihazın temel özellikleri açıklanırken, görüntüler henüz listeye eklenmedi. Özellikleri arasında Huawei Nova 5 FullHD+ (2310 x 1080 piksel) çözünürlüğe sahip 6.4 inçlik ekranla donatılmıştır.

Eski Kirin 710 sekiz-çekirdekli işlemci ile gelebilir. Bununla birlikte, şirketin tamamen yeni Kirin 720 yonga setini Nova 5 serisi ile tanıştırması ihtimali de var. Nova 5i, 128 GB dahili depolama alanına sahip 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle gelecek. Depolama genişletmesi için MicroSD kart yuvası yok.

Android 9.0 Pie tabanlı EMUI 9.0 ile kutudan çıkacak. Kameralara gelince, arkadaki Nova 5i arka planda dörtlü kamera kurulumu içecerek. Sırasıyla 24MP + 8MP + 2MP + 2MP sensörlere sahip. Selfie çekimleri için, önünde 24MP tek kamera var.

3.900mAh’lık batarya ile çalışacak. TENAA listesine göre, Nova 5i Siyah, Kırmızı ve Mavi renk seçenekleri ile satışa sunulacak.

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