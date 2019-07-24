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Huawei Nova 5i Pro Çıkış Tarihi Onaylandı!

Huawe'inin en yeni Nova 5 serisi üyesi Huawei Nova 5i Pro, 26 Temmuzda geliyor....

By Muhammed Arslan

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Huawei Nova 5i Pro Çıkış Tarihi Onaylandı!

Huawei, Nova 5i Pro hakkınad Weibo’da yeni bir tanıtım videosu paylaştı. Video, 26 Temmuz’da Nova 5i Pro akıllı telefonunun piyasaya sürüleceğini açıklıyor. Çinli üretici, Nova 5i Pro akıllı telefonunun ön satışlarına da Cuma gününden itibaren başlayacağını duyurdu.

Huawei Nova 5, Nova 5 Pro ve Nova 5i akıllı telefonları da genellikle haziran ayı civarında resmiyet kazanmışlardı. Bu akıllı telefonların piyasaya sürülmesinden önce bile söylentiler, şirketin Nova 5i Pro adında başka bir telefonu piyasaya süreceğini de iddia ediyordu.

Telefonun şu anki ismi Nova 5i telefonun gelişmiş bir sürümünün olacağını gösteriyor. Çinli üretici bugün ilk promosyon videosunu piyasaya sürerek Nova 5i Pro akıllı telefonun geldiğini onayladı. Video, telefonun 32 megapiksellik selfie kamerasının bulunduğu delikli ekranla gelen bir tasarımı ön plana çıkarıyor.

Telefonun arka tarafında, 48 megapiksel birincil lens içeren bir dört kamera sistemine sahiptir. Kirin 810 yonga seti tarafından destekleniyor. Akıllı telefon için lansman etkinliği 26 Temmuz’da saat gerçekleşecek. Aynı gün, Çinli firma ilk 5G özellikli akıllı telefonu Huawei Mate 20 X 5G’yi de piyasaya sürecek.

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