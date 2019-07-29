Huawei Nova 5i Pro Özellikleri Neler? Alınır Mı?

Gün geçmiyor ki yeni bir akıllı telefon tanıtılmasın. Artık akıllı telefon tanıtımları geleneksel hale gelmeye başladı. Her gün mutlaka bir iki yeni akıllı telefon modeli görüyoruz. Kısa süre önce tanıtımı yapılan Huawei Nova 5i Pro modelleri de bunlardan bir tanesi.

Mate 30 Lite olarak da anılacağını düşündüğümüz yeni akıllı telefonlar, gerek tasarımı gerekse de sistem özellikleriyle ilgi uyandırmayı başaran modeller arasında geliyor. Durum bu olunca, yeni akıllı telefonlarla ilgili merak edilen kısımları açıklamak istedik.

Huawei Nova 5i Pro akıllı telefonlarının özellikleri neler? Bu modelin satın alım gücü nasıl? Amiral gemisi serilerine göre iyi bir alternatif mi söz konusu? Tüm bu sorulara cevap aramaya çalışacağız. Bakalım yeni akıllı telefonlar nasıl?

Huawei Nova 5i Pro Tasarımı

Her zaman olduğu gibi, göze ilk çarpan kısım olan tasarım kısmından başlayacağız. Tasarım kısmında ekran bölümüne parantez açmak gerekiyor. Söz konusu akıllı telefonların ekranlarında su damlası çentik alanı yok. Bunu bırakın, hiçbir çentik alanı yok.

Bunun yerine Huawei Nova 5i Pro akıllı telefonlarının ekran üzerinde kamera sistemine geçtiği görülüyor. Samsung’un akıllı telefonlarında olduğu gibi ekran üzerinde kamera kullanan telefon, haliyle çok daha geniş bir ekran yüzeyin sahip olarak geliyor. Telefonların ekranlarında bütünlüğü bozan herhangi bir detay söz konusu değil.

Ekran kısmında bir nevi tek parça yapısının sunulmasını sağlayan tasarımın, alt çerçeve kısmından da desteklendiğini ekleyelim. Fakat burada bilinmesi gereken nokta, telefonun yanlardan herhangi bir kavisli alana yer vermemiş olması. Yanlardan tamamen düz çerçeve söz konusu. İçe doğru kavis verilmiş olsa da durum değişmiyor.

Arka kapak tasarımına baktığımız zaman ise Huawei Mate 20 modellerinin çizgisini görüyoruz. Tam 4 kamera bulunan arka kapak kısmında, kameralar kara alanının içerisinde yerleştirilmiş durumda. Tam kare dizaynının bulunduğu kamera alanının içerisinde flaş ışığı yok.

Sadece kameralar bu kısımda kullanılmış durumda. Flaş ışığının ise hemen yana tasara alındığını görüyoruz. Yine bu kısımda da Mate 20 havası söz konusu. Kameraların hemen alt kısmına geçtiğimiz zaman ise burada bir parmak izi sensörü görmekteyiz.

Parmak izi sensörünün ekrana monte edilmesi bekleniyordu ancak Huawei, geleneksel kullanımı tercih etmiş gibi duruyor. Tasarım kısmında son olarak renklerden ve ölçülerden söz edelim. Huawei Nova 5i Pro üç farklı renkle geliyor. Yeşil, Mavi ve Siyah renkleri kullanıcılara sunuluyor. Ölçüler ise; 156.1 mm X 73.9 mm X 8.3 mm.

Huawei Nova 5i Pro Ekran Özellikleri

Orta ile üst segment arasında yer alan bir model olan Huawei Nova 5i Pro akıllı telefonlarının ekranlarına geçelim. Ekran kısmında da başarılı bir seri görüyoruz. Ekran özellikleri bölümünde telefonun 6.26 inçlik bir panel kullanması dikkat çekiyor.

IPS LCD panellerde 1080 X 2340 piksel çözünürlük değeri var. Bunun yanında 412 PPi değerinde piksel yoğunluğu ve DCI P3 renk uzayı desteği söz konusu. Ekran gövde oranı ise %83.39.

Huawei Nova 5i Pro Teknik Özellikleri

Telefonun teknik özelliklerinde dikkat çeken bir işlemcimiz var. 7 nm üretim sürecinden geçen Kirin 810 serisiyle beraber gelen Huawei Nova 5i Pro, 8 çekirdekli işlemcilerle 2.27 GHz hız değeri sunuyor. Telefonun grafik işlemcisi kısmında ise Mali G52 MP6 serisine yer verilmekte.

Hem grafik işlemcisi hem de genel olarak işlemcinin performans değerleri oldukça başarılı. Bunun dışında RAM bellek kısmında ise 8 ve 6 GB RAM olmak üzere iki farklı seçenek var. RAM seçimine göre depolama alanı da 128 GB ile 256 GB arasında değişiklik gösteriyor.

Huawei Nova 5i Pro Kamera

Gelelim kamera kısmına. Kamera kısmında 4 arka kamera kurulumu karşımıza çıkmakta. 48 MP değerinde ana kamera f/1.8 diyafram açıklık değeri sunuyor. Full HD çekim yapabilen kameranın yanında 8 MP değerinde ikinci kamera bulunuyor. 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik algısı kamerasıyla beraber seri tamamlanıyor. Ön kısımda ise 32 MP değerinde tek bir kamera kullanıldığını görüyoruz.

Alınır Mı?

Tüm bu özelliklerle beraber yeni akıllı telefonların başlangıç fiyatı 290 Euro olarak açıklandı. Android 9 işletim sistemi kullanan, 4000 mAh değerinde bataryası bulunan akıllı telefonların tercih edilebilir serilerden biri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Fakat yine de ülkemiz fiyatlarını beklemek gerek.