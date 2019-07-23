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Huawei Nova 5i Pro Selfie Çekimleri Yayınlandı!

Huawei Mate 30 Lite olduğu iddia edilen Huawei Nova 5i Pro modelinin düşük ışıkta çekilmiş selfie örnekleri yayınlandı...

By Muhammed Arslan

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Huawei Mate 30 Lite

Kısa bir süre önec SPN-AL00 / SPN-TL00 model numarasına sahip yeni bir Huawei telefonu, Çin’in TENAA telekom veritabanında ortaya çıktı. Listede tüm teknik özellikleri ve birkaç teknik çizim yer alıyordu. Cihazın hakkındaki söylentiler, akıllı telefonu yaklaşan Huawei Mate 30 Lite olarak nitelendiriyor.

Bu şekilde bir açıklama söz konusu olduğundan aynı telefonun Avrupa pazarına Nova 5i Pro adında girmesi bekleniyor. Dün ortaya çıkan Huawei Mate 30 Lite modelinin canlı görüntüleri, cihazın tasarımını tam anlamıyla ortaya çıkardı.

Bugün tanınmış bir Çinli ünlü, düşük ışıkta selfie çekerek, Huawei Nova 5i Pro modeline ait ilk kamera özelliklerine bakmamızı sağladı. Çinli aktris Guan Xiaotong, Nova 5i Pro akıllı telefonuyla çekilen bazı selfie örneklerini paylaştı.

Loş ışık koşullarında çekilmiş selfie görüntülerinde etkileyici netlik, telefonun bir tür gece çekimi optimizasyonu özelliğine sahip olabileceğini gösteriyor. Bu, telefonun sadece çekilen nesneyi değil, aynı zamanda arka planı da net bir şekilde yakalayabilmesinin nedeni olabilir. Mate 30 Lite’nin TENAA listesinde zaten, 32 megapiksellik bir ön kamerayla donatılmış olduğu biliniyor.

Huawei Mate 30 Liteyeni nesil akıllı telefonlarla yarışabilecek kadar başarılı bir model olacak gibi duruyor. Telefonların amiral gemisi serileri kadar üst segment modeller olması beklentisi var. Öyle ki modelin içerisinde Kirin 810 amiral gemisi işlemcileri yer alacak.

KaynakGizmochina
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