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Huawei Nova 5i Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Arkasında dörtlü kamera kurulumu ve içerisinde Kirin 810 yonga seti ile desteklenen yeni Huawei Nova 5i Pro oldukça iddialı özelliklere sahip...

By Muhammed Arslan

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Huawei Nova 5i Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Huawei bugün, Çin’de Nova 5i Pro ve şirketin ilk 5G destekli cihazı Mate 20 X 5G‘yi tanıtmak için bir etkinlik düzenledi. Nova 5i Pro, Haziran ayında tanıtılan Kirin 710 destekli Nova 5i akıllı telefonun geliştirilmiş bir sürümü olarak tanıtıldı.

Nova 5i Pro yeni tanıtılan 7nm Kirin 810 yonga seti ile çalışıyor. Ekranda bir kamera deliği bulunuyor. En önemli yükseltmelerden birisi dörtlü kameraya sahip olmasıdır. Önde ve arkada cam paneller bulunuyor

Delikli tasarımlı 6.26 inç ekran 1080 x 2340 piksel FullHD+ çözünürlük sunuyor. 19.5:9 en boy oranı var. Ekran TUV Rheinland sertifikasına sahiptir. Bu sayede kullanıcılar telefonun yaymış olduğu zararlı mavi ışıktan etkilenmeyecekler.

Huawei Nova 5i Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Donanım

2.27GHz sekiz-çekirdekli işlemci içeren 7nm Kirin 810 yonga seti, bellek olarak 6GB ve 8GB RAM sürümlerine güç veriyor. Bu modeller sırasıyla 128 GB ve 256 GB yerel depolama ile donatılmıştır. Akıllı telefon, depolama alanını genişletmek için bir karma SIM yuvasına sahiptir. Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.1 arayüz ile kutudan çıkacak. Daha iyi bir oyun deneyimi için GPU Turbo 3.0 mevcut.

 

Nova 5i Pro 4.000mAh bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. USB-C ilebdesteği sunar. Akıllı telefondaki diğer özellikler arasında çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS ve 3.5mm ses girişi bulunuyor.Huawei Nova 5i Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Kameralarda Hangi Yenilikler Var?

Nova 5i Pro’nun arkasına yerleştirilmiş dörtlü kamera kurulumunda f/1.8 diyafram 48 megapiksel birincil lens, 8 megapiksel geniş açılı lens, özel bir makro kamera ve derinlik efektleri eklemek için 2 megapiksel lens bulunuyor.

Ekrandaki delik f/2.0 açıklıklı 32 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. Ön ve arka kameralar, düşük ışıklı senaryolarda daha parlak çekimler için 4’ü 1 arada piksel bindirme teknolojisi ile donatılmıştır. Nova 5i Pro’nun diğer fotoğrafçılık özellikleri arasında portre modu, AI güzelleştirme, AI sahne tanıma, HDR ve benzeri yer alıyor.

Huawei Nova 5i Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Huawei Nova 5i Pro Renk Seçenekleri ve Fiyatı

Nova 5i Pro, Midnight Black, Aurora ve Emerald Green’den oluşan üç renk seçeneği ile geliyor.

6 GB RAM + 128 GB depolama sürümü 319 dolar
8 GB RAM + 128 GB depolama sürümü 363 dolar
8 GB RAM + 256 GB depolama sürümü 407 dolar

Huawei, Nova 5i Pro’nun ilk satışlarını 2 Ağustos’tan itibaren gerçekleştirecek.

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