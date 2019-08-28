Huawei Nova 5T Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei, Huawei Nova 5T adlı yeni bir akıllı telefon tanıttı. Yeni telefon Kirin 980 amiral gemisi yonga seti, 8GB RAM, dörtlü kamera ve yüksek ekran/gövde oranı gibi heyecan verici özellikleri ile geliyor. Şirket, çekici tasarımı ve 32 megapiksel ön kamerası nedeniyle akıllı telefonun sosyal medya tutkunları için vazgeçilmez olacağını iddia ediyor.

Huawei Nova 5T, 6.26 inç LCD IPS ekrana sahip ve 174 gram ağırlığında. Ekran, selfie kamerasının bulunduğu bir kamera deliğine ev sahipliği yapıyor. Telefon, 1080 x 2340 piksel FullHD+ çözünürlüğünü destekler.

Çift NPU içeren 7nm Kirin 980 yonga seti akıllı telefona güç veriyor. Yonga seti, 8 GB RAM tarafından destekleniyor. 128 GB depolama alanına sahip. Cihazda harici depolama desteği yoktur.

Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.1 yüklü şekilde kutudan çıkacak. Telefonda USB-C üzerinden 22.5W hızlı şarj için destek taşıyan bir 3.750mAh batarya bulunuyor. Hızlı şarj teknolojisi, yalnızca 30 dakika şarj ederek telefonun %50 doluluk oranı sağlıyor.

30 dakika şarj ile %50 doluluk oranı

Huawei Nova 5T Kamera Özellikleri

Huawei Nova 5T’nin arka yüzünde f/1.8 açıklıklı otomatik odaklama yapabilen 48 megapiksel ana lens, f/2.2 açıklıklı 16 megapiksel ultra geniş açılı lens, f/2.4 açıklı 2 megapiksel derinlik sensörü ve f/2.4 açıklıklı 2 megapiksel macro çekim kamerası bulunuyor.

Bunlardan üçü LED flaş ile birlikte aynı mahfazada iken, birisi sağ tarafta yer almaktadır. Ek olarak cihazda f/2.0 açıklıklı 32 megapiksel selfie kamerası yer alıyor.

Telefonun bağlantı ve ekstraları arasında çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, çift frekanslı GPS, NFC ve USB-C gibi özellikler sunar. Son olarak, yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı ile donatılmıştır ve 3,5 mm kulaklık girişi yoktur.

Nova 5T, Honor 20 akıllı telefonunun yeniden yapılandırılmış bir versiyonudur. İki telefon arasında göze çarpan tek fark, Nova 5T’nin arka tarafında benzersiz bir tasarıma sahip olması ve 8 GB RAM ile daha yüksek olması. Honor 20’de 6 GB RAM bulunuyor.

Nova 5T seçkin pazarlara yöneliktir. 14 Eylül’den itibaren Singapur’da satışa sunulacak. Fiyatı daha sonra açıklanacak. Şimdiki durumda ülkemize gelecek mi bunu söylemek için çok erken…