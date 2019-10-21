Huawei Nova 5z Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei Nova 5 serisi, Nova 5, Nova 5 Pro, Nova 5T, Nova 5i ve Nova 5i Pro gibi birden fazla akıllı telefonu içeriyor. Şimdi Nova 5 serisine Huawei Nova 5z adında yeni bir üye eklendi. Akıllı telefonda bir delikli ekran, 48 megapiksel sensörün olduğu dörtlü arka kamera kurulumu ve Kirin 810 yonga seti ile geliyor.

Akıllı telefon, başlangıç fiyat etiketi olarak 226 dolardan satılacak. Tasarım açısından, Huawei Nova 5z, Nova 5i Pro ile benzerlik gösteriyor. Telefonun arka panelinde 3D hiperboloit cam panel var. 1080×2340 piksel FullHD+ çözünürlük desteği sunan 6,26 inç IPS LCD‘ye sahiptir. Ekran ayrıca DCI-P3 geniş renk gamı ​​için destek taşır.

Ekranın sol üst köşesinde bulunan delikte, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32 megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Ön kamera, düşük ışık koşullarında daha iyi portre çekimleri yapabilmenizi sağlayan portre gece sahne desteği sunar.

7nm Kirin 810 yonga seti Nova 5z’e 6 GB RAM ile birlikte güç sağlıyor. Telefon 64 GB ve 128 GB depolama sürümlerinde geliyor. Ayrıca bir nano sd kart yuvası ile donatılmıştır. EMUI 9.1 tabanlı Android 9 Pie OS ile kutudan çıkacak. Daha akıcı bir oyun deneyimi için Nova 5z’de GPU Turbo desteği var.

Huawei Nova 5z’in arka panelinde f/1.8 diyafram açıklığına sahip 48 megapiksel ana lens, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel süper geniş açılı, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksel makro lens ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksel derinlik sensörü içeren kare şeklinde bir kamera modülü bulunuyor. Akıllı telefon 20W hızlı şarj için destek taşıyan 4.000mAh bataryaya sahip.

Huawei Nova 5z Fiyatı ve Renk Seçenekleri