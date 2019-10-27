Huawei Nova 6 5G Basın Görseli Sızdırıldı

Kısa süre önce belli raporlarda ortaya çıkan Huawei Nova 6 5G akıllı telefonları için, özellikler netlik kazanmış ve telefonların tanıtımı beklenmeye başlamıştı. Yeni modelin ne zaman tanıtıma çıkacağı beklenirken, bu kez serinin tasarımını ortaya koyan görseller yayınlandı.

Telefonların basın görselleri olduğu iddia edilen görsellerle beraber beklenen tasarım detayları da netlik kazanmış oldu. Huawei Nova 6 5G akıllı telefon modelleri için sunulan tasarıma ve görseller sonrasında ortaya çıkan özelliklere yakından bakalım. Bakalım bu seride nasıl bir modelle karşı karşıya kalacağız.

Huawei Nova 6 5G Tasarımı Dikkat Çekecek

Yeni akıllı telefonların, basın görsellerine göre arka kapak Huawei P30 serisi akıllı telefonlarına benzeyecek. Arka kısımda köşe bölüme entegre edilmiş olarak üst üste 3 kameranın geldiğini göreceğiz. Kameraların hemen alt kısmında ise flaş ışığı yer alacak.

Yine son dönemde sıkça kullanılan 3D ToF sensörleri de kamera alanının hemen yanında yer bulacak. Yeni sensörlerin, yanında “AI camera” sistemi olarak belirtilen bir teknoloji karşımıza çıkacak ki Huawei, son birkaç akıllı telefon modelinde bu yönde tasarımı benimsemiş ve kameraları öne çıkarmıştı. Aynı durum Huawei Nova 6 5G modeli için de geçerli olacak gibi duruyor.

Asıl büyük değişiklik ise telefonun ön kısmında olacak. Paylaşılan görsellere göre telefonun ön kısımda çentik alanı ya da herhangi bir çerçeve alanı görmeyeceğiz. Bunun yerine Galaxy S10 akıllı telefon modelinden alıştığımız ekrana gömülü kamera sunulacak.

Ekrana gömülü olarak gelecek olan kamera alanında çift kamera bulunacak. Telefonun tam köşesinde yer alan çift kameranın, ne kadar artı sağlayacağı ve özelliklerinin neler olacağı ise başka bir tartışma konusu. Muhtemelen Huawei Nova 6 5G akıllı telefonları da iddialı kamera özelliklerine sahip olan serilerden biri olarak karşımıza çıkmış olacak.

Tüm bu detayların dışında yeni görsellerle beraber ekran paneli konusunda da bilgi verildi. Buna göre Huawei Nova 6 5G akıllı telefonlarının ekran kısmında LCD panel kullandığını göreceğiz. Telefonun OLED yerine LCD kullanması, fiyatı da aşağı çekecek bir detay.

Tasarımıyla beğeni toplamasını beklediğimiz telefonun ne zaman çıkış yapacağı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.