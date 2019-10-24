Huawei Nova 6 5G Geliyor – Çıkış Tarihi ve Teknik Özellikleri

Şu anda Huawei tarafından üretilen Kirin 990 yonga seti, pazardaki telefon üreticileri arasında şirkete ait tek 5G amiral gemisi yonga seti. Kısa bir süre önce resmi olan Exynos 990, muhtemelen Samsung’un gelecek yıl Galaxy S11 serisinde yer alacak. Ek olarak Kirin 990 5G’nin büyük rakibi Qualcomm’un Snapdragon 865 olacak.

Tabi ki şirketler 5G entegre yonga setleri ile kendi telefonlarını geliştirmek istiyor. Bu yıl bitmeden ilk telefonu ise Huawei’den görebiliriz. Aralık ayına kadar elinde birkaç ay süre kala Huawei’nin, rakiplerinden önce birkaç 5G amiral gemisi telefonu piyasaya sürmeyi hedeflediği bildiriliyor.

Honor V30 5G telefonunun önümüzdeki ay tanıtılması bekleniyor. Yeni bilgiler, Huawei Nova 6 5G telefonun da geliştirildiğini gösteriyor. Ortaya çıkan yeni bir rapor, WLZ-AN00 model numarasına sahip Huawei’den yeni bir 5G telefon olduğunu gösteriyor.

Akıllı telefonun Waltz olarak kodlanabileceği anlaşılıyor. Rapor, telefonun teknik özellikleri hakkında hiçbir bilgiye sahip değil. Sadece 5G destekli bir akıllı telefon olduğunu doğruladı. Muhtemelen, aynı zamanda Kirin 990 5G yonga seti tarafından desteklenecektir.

Nova 4 geçen yıl Aralık ayında tanıtıldığından, Nova 6 bu yılın sonuna kadar piyasaya sürülebilir. Akıllı telefonun WLZ-TL10, WLZ-TL00, WLZ-AL10, WLZ-AL00, WLZ-L29, WLZ-LX2 model numaralarına sahip versiyonları da Bluetooth SIG gövdesi veri tabanında ortaya çıkmıştı. Yine telefonun özellikleriyle ilgili hiçbir ayrıntı yer almadı. Şimdilik biraz daha beklemek zorunda kalacağız.