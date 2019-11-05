Huawei Nova 6 5G Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Huawei Nova 5 modelinin piyasaya sürülmesinin ardından 2 ay geçti. 2019 yılının ortalarında ilk defa gördüğümüz Nova serisi, ilk çıktığı andan itibaren lider konumda yer aldı ve ses getiren özelliklere sahip oldu. Şimdi ise şirket Nova 5 akıllı telefonunun gelişmiş sürümü olan Nova 6 5G adlı yeni bir telefon üzerinde çalışıyor.

Bugün ise yaklaşan telefonun teknik çizimlerini gösteren yeni bir sızıntı oldu. Görüntü Evan Blass tarafından Twitter’da paylaşıldı. Telefon, Galaxy S10 Plus’a benzeyen iki selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. Yine aynı şekilde ekranda kamera deliği tasarımını benimsiyor.

Su damlası çentikli bir AMOLED ekrana sahip olan Nova 5’in aksine, Nova 6 5G, LCD ekrana sahip. Üstelik ekran içi parmak izi sensörü yok. Bunun yerine yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi tarayıcımız var. Ancak burada asıl dikkat edilmesi gereken nokta, telefonun LCD ekranı olmasına rağmen 90Hz yenileme hızının olması. Bu, Honor V30 5G‘nin donatıldığı ekranla aynı.

Telefonun arkasında üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Üstelik kameraların lazer odaklama sisteminin olduğu iddia ediliyor. Nova 5 gibi, telefonun alt kısmında Nova logosu var.

Nova 5, amiral gemisi bir telefon olmasa da, Nova 6 5G, 5G desteğine sahip olduğundan ve Kirin 990 5G, Huawei’nin entegre 5G modemi olan tek işlemcisidir. Teknik özelliklerinin geri kalan kısmı ve kamera yapılandırması hala bilinmiyor. Lansman tarihi de hala açıklanmadı ancak Nova 6 5G’nin bu ay sonra tanıtılması bekleniyor.