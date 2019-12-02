Huawei Nova 6 Canlı Görüntüleri ve Tasarım Detayları

Huawei Nova 6 amiral gemisi akıllı telefon modellerinden biri olacak. Android ve Google servisleri için beklenen olumlu haberi alamamasına karşın hala çalışmalarına devam eden Huawei’nin yeni amiral gemisi modeli olması beklenen Nova 6 paylaşımları da gelmeye devam ediyor.

Son olarak Huawei Nova 6 görüntüleri ortaya çıktı. Yeni akıllı telefonun tasarımının nasıl olacağı ve telefonun beklentileri ne kadar karşılayacağını gösteren görsellerle beraber Nova 6 özellikleri için de bilgiler ortaya çıktı. Bir kez daha iddialar üzerinde yoğunlaşıldığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Huawei Nova 6 Görüntüleri

Huawei Nova 6 görüntüleri değerlendirildiği zaman yeni akıllı telefonun ekranda kamera ile geleceği görülüyor. Samsung’un modellerinde olduğu gibi ekrana gömülü kamera ile gelecek olan telefonun çift ön kamerasının bulunacağı görülüyor.

Kamera alanının dışında herhangi bir çentik alanı ya da herhangi bir çerçeve alanı olmayacak. Tamamen çerçevesiz bir akıllı telefonun geleceğini söyleyebiliriz. Arka kapak kısmına bakıldığı zaman ise çok önemli bir değişiklik olmayacak gibi gözüküyor. Arka kısımda Huawei P30 modellerinin tasarımına benzer bir seri sunulacak.











Yine üst üst sıralı arka kamera kullanılacak ve alt kısımda bir kamera ışığı bulunacak. Tasarım kısmında çok değişiklik olmayacak. Tasarım bir yana Nova 6 özellikleri için de detaylardan söz edelim. Yeni akıllı telefonlarda Kirin 990 işlemcileri bulunacak. 5G destekli işlemci şu ana kadar Huawei’nin en güçlü işlemcisi.

8 GB RAM miktarına da sahip olacak olan akıllı telefonun 60 MP değerinde ana arka kamera ve 16 MP değerinde geniş açılı ikinci bir ana kamera sunduğunu göreceğiz. 2 MP makro kameranın yanında arka kısımda bir de 2 MP derinlik algılama kamerası bulunacak.

Huawei Nova 6 ekran kısmına ise 6.44 inçlik bir panel sunulacak. LCD ekranın üzerinde 32 MP ve 8 MP kameralar sunulacak. Android 10 ile EMUI 10 arayüzünü sunduğunu göreceğimiz akıllı telefonun 5 Aralık tarihinde tanıtılacağını da söylemiş olalım. Tanıtım sonrasında fiyatı ve özellikleri paylaşacağız.