Huawei Nova 6 Çıkış Tarihi Onaylandı!

Honor V30 serisi amiral gemisi telefonlar 26 Kasım’da Çin’de resmi olarak tanıtılacak. Honor’un ana şirketi Huawei, Nova 6 5G akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Dün Çinli firma, ön tasarımını ortaya çıkaran ilk tanıtım videosunu yayınladı.

Söylentiler, Nova 6 5G’nin Aralık ayında tanıtılacağını iddia ediyordu. Ama resmi bir açıklama söz konusu değildi. Buna karşılık Huawei, Nova 6 5G’nin 5 Aralık’ta tanıtılacağını doğruladı. Aşağıda gösterilen resmi tanıtım posteri, Nova 6 5G’nin Nova akıllı telefon serisinin en son sürümü olacağını belirtiyor.

Telefonların, selfie merkezli olması bekleniyor. Tanıtım posteri, Nova 6 5G akıllı telefonunu duyurmak için 5 Aralık’ta Wuhan’da açık bir etkinlik düzenleyeceğini doğruladı. Nova 6 5G, MatePad Pro amiral gemisi tabletinin piyasaya sürülmesinden 10 gün sonra resmi olarak tanıtılacak.

Dün yayınlanan tanıtım videosu, Nova 6 5G’nin iki adet selfie kamerasına sahip olacağını ve kameraların sol üst köşede eliptik bir delik içinde yer alacağını gösteriyor. Ekranın tam boyutu henüz bilinmiyor.

Ekranına karşılık şirket, kameralardan birisinin 105 derece süper geniş açılı selfie çekimlerini yapabildiğini doğruladı. Akıllı telefon ayrıca, güç düğmesiyle tümleşik bir yana monte edilmiş parmak izi okuyucusuna sahiptir.

3C sertifikaları ile Huawei Nova 6’nın sadece 4G (WLZ-AL10) ve 5G hazır (WLZ-AN00) sürümlerinde ulaşacağı ortaya çıktı. Her iki model de 40W hızlı şarj desteği ile gelebilir. Nova 6’nın 5G sürümünün Kirin 990 5G tarafından çalıştırılması ihtimaline karşın, normal versiyonda Kirin 990 veya 980 yonga seti yer alıyor olabilir.